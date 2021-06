Capturan a homicida de la candidata de MC a la alcaldía de Moroleón

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato capturó a Fernando “N”, quien es acusado del homicidio de Alma Rosa Barragán Santiago, candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato.

El organismo a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre dijo que obtuvo la orden de aprehensión en contra de Fernando “N” por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de la aspirante a la presidencia municipal de Moroleón.

Añadió que actuaciones de investigación ministerial especializadas, permitieron a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, esclarecer el homicidio de la candidata de Movimiento Ciudadano.

La candidata del partido fundado por Dante Delago fue asesinada por hombres armados la tarde del martes 25 de mayo de 2021, cuando arribaba a un acto proselitista en el circuito Moroleón, ubicado en los límites con el estado de Michoacán.

Fernando “N” fue detenido en una operación táctica encabezada por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en la ciudad de Yuriria.

El detenido por el crimen de la candidata de Movimiento Ciudadano iba con armas largas, un fusil, un arma de fuego corta, cargadores, cartuchos útiles, una mira telescópica y hierba verde y seca con las características de la marihuana.

En su momento, José Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, afirmó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es el responsable del asesinato de los aspirantes a alcaldes Alma Barragán y Abel Murrieta, así como de todas las muertes a manos del crimen organizado.

“El presidente de la República, cuando le reclamábamos su responsabilidad en el asesinato de Abel Murrieta nos contestó: Pues espero que no me hayan hecho culpable, sino responsable. Él es responsable directo de las muertes de este país y evidentemente no es el culpable”, manifestó el político jalisciense.

El líder del partido conocido como naranja dijo que el crimen organizado se ha apoderado de muchos espacios del territorio mexicano, así como de varias regiones de Guanajuato.

“El responsable de toda la situación de inseguridad que priva en México, es el jefe del Estado Mexicano y el jefe del Estado Mexicano es el presidente de la República; le guste o no”, señaló Clemente Castañeda.

Los actos de investigación realizados, coadyuvaron al esclarecimiento del delito de la candidata a presidenta municipal de Moroleón y permitiendo obtener elementos de prueba dentro de las líneas de investigación de los Agentes del Ministerio Público y Agentes de Investigación Criminal, dotándoles de medios probatorios para la imputación del delito correspondiente.

En próximas horas, el detenido quedará a disposición de un Juez, y el agente del Ministerio Público solicitará audiencia, a efecto de formularle imputación, por la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, y sea sujeto a un proceso penal.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para lograr la identidad de los demás participantes en el hecho delictivo en contra de la candidata de la presidencia municipal de Moroleón para llevarlos ante un Juez de Control.

