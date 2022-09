Carlos Joaquín González, gobernador de Q. Roo del PAN-PRD, será propuesto como embajador en Canadá: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó este martes que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien en doce días dejará el cargo, será propuesto como embajador de México en Canadá.

Carlos Joaquín González llegó al gobierno de Quintana Roo por la alianza PAN-PRD en 2016. Será este 25 de septiembre cuando entregue el mandato a la morenista Mara Lezama.

“Sí, nos va a representar como embajador de México en Canadá, en su momento vamos a pedir el beneplácito del gobierno de Canadá”, puntualizó el jefe del Ejecutivo federal sin dar mayores detalles al respecto.

No es la primera vez que López Obrador ofrece algún cargo o embajada a gobernadores salientes de la oposición.

Por ejemplo, los expriistas Claudia Pavlovich y Carlos Aysa, exgobernadores de Sonora y Campeche, respectivamente, fueron designados como cónsul en Barcelona y embajador de República Dominicana.

Ayer, el mandatario quintanarroense acudió a Palacio Nacional donde dijo que se reunió con Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, y afirmó que no se reunió con el jefe del Ejecutivo federal.

– ¿Ya pudo platicar con el presidente de su futuro del cargo que le habría ofrecido?”, se le cuestionó.

– Todavía no, respondió.

-¿Tiene usted alguna idea de dónde se podría incorporar?

-No tengo todavía, contestó.

-¿Está dispuesto a seguir participando en el servicio público?, se le insistió.

-Sí, claro, con mucho gusto, pero no he tenido oportunidad de ver al Presidente. Hoy vine a ver unos temas de la secretaría de Hacienda.

