Carlos Slim aumenta participación en española de medios Prisa

El magnate mexicano Carlos Slim aumentó su participación en Prisa, empresa global de medios, a 4.0%, luego de concretar la compra de poco más de ocho millones de acciones al fondo qatarí International Media Group (IGM).

De acuerdo con medios españoles, con esta compra Slim se convierte en uno de los principales accionistas del grupo, que incluye a Cinco Días y El País, entre otros medios de comunicación.

Amber Capital es el principal accionista de la empresa con 29.8% de las acciones, seguido de Telefónica (9.44%), HSBC (9.108%), Rucandio (7.611%), y el jeque qatarí Khalid Al-Thani (5.142%); también figuran el Banco Santander (4.145%) y el empresario mexicano Carlos Fernández (4.027%).

El precio de la transacción se situó en 1.35 euros por acción. Esto habría significado un total de 11 millones de euros para el grupo qatarí, que original desembolsó alrededor de 65 mde por los títulos del grupo español de medios de comunicación.

El grupo empresarial en el que figuran miembros de la familia real qatarí no sólo disminuyó su posición dentro de Prisa, sino que además renunció a uno de los dos consejeros dominicales que hasta hace unos meses defendían sus intereses en el máximo órgano de gobierno de la compañía española de medios de comunicación.

Slim, que también es el mayor accionista del diario estadounidense The New York Times, no solicitó ninguna representación en el consejo de administración ni tiene intención de intervenir en la gestión de la empresa, de acuerdo con el comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con información de Cinco Días y La Información.