Casa Blanca tiene recursos fuera del Congreso para financiar el muro

Reuters.- La Casa Blanca ha identificado fuentes de financiamiento fuera de las asignaciones del Congreso para ayudar a alcanzar los 5,000 millones de dólares que el presidente Donald Trump ha pedido para construir un muro a lo largo de la frontera con México, dijo el martes la secretaria de prensa Sarah Sanders.

“Tenemos otras formas en que podemos llegar a esos 5,000 millones de dólares”, dijo Sanders en Fox News.

“Al final del día no queremos paralizar el gobierno, queremos cerrar la frontera”, agregó.

.@PressSec: President @realDonaldTrump will not back down until he can ensure the people of this country are protected. pic.twitter.com/2dUDQu1JmS

PUBLICIDAD

— The White House (@WhiteHouse) December 18, 2018