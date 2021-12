Desierta, licitación para renovar Ecobici; empresas deberán ajustar ofertas

Este jueves se conocería al consorcio ganador que tendría a su cargo la renovación total y expansión del sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de México, Ecobici, pero no ocurrió así.

Los dos consorcios que llegaron a la fase final tuvieron incongruencias en la documentación presentada y en sus propuestas técnicas y económicas, por lo que sus ofertas fueron desechadas. Como resultado, la licitación pública internacional 30001062-001-2021 se declaró desierta.

A la fase final llegaron dos consorcios: BKT Bici Pública S.A. de C.V., que implementó los sistemas de bicicleta pública de Toluca, Estado de México y Guadalajara, Jalisco, y 5M2 S.A. de CV., especializada en publicad exterior. La otra sociedad se conformó por la empresa brasileña M1 Transportes Sustentaveis LTD ─que recientemente ganó la licitación para el sistema de bicicleta pública de Bogotá─, M8 Transportes Sustentables y Mobiliario Innovación y Diseño S.A. de C.V.

Durante la sesión de fallo, se detalló que el consorcio encabezado por BKT Bici Pública cumplió con la documentación legal presentada, pero su propuesta económica no resultó conveniente para la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, además de que no cumplió con algunos requerimientos técnicos solicitados como la instalación de un centro de datos en México, ya que la empresa propuso alojamiento en Amazon Web Services, que no están ubicados en el país.

Lee también:

Ecobici cambia su modelo financiero: permitirá patrocinio en bicicletas

En el caso del consorcio encabezado por M1 Transportes Sustentaveis no cumplió con la documentación legal requerida en las bases de la licitación. M8 Transportes Sustentables no pudo acreditar experiencia en la gestión de sistemas de bicicletas públicas entre 2010 y 2020.

Si bien la propuesta económica del consorcio era solvente para la Secretaría de Movilidad, presentó algunos errores aritméticos, por lo cual también fue desechada.

Después de que fue declarada desierta la licitación pública internacional número 30001062-001-2021, las autoridades de la Secretaría de Movilidad responsables del proceso de adjudicación informaron a las empresas que el proceso se repondrá en segunda vuelta mediante invitación restringida, al que serán invitadas todas las empresas que hayan adquirido las bases, y las que llegaron a la fase final tendrán la posibilidad de ajustar sus propuestas para volver a participar en el concurso.

Dicho proceso está orientado a que en 2024, además de la mejora tecnológica (como solicitar una bicicleta desde la aplicación móvil) el sistema de Ecobici llegue a 687 estaciones (actualmente son 480), a más de 9 mil bicicletas (hoy son 6 mil 500), así como a nuevas colonias de las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo (donde hoy se brinda el servicio), pero también a otras como Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Coyoacán (donde el servicio llegará por primera vez).

No te pierdas: París invertirá 250 mde para impulsar el uso de bicicletas

Posterior a la sesión de fallo, la directora general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable de la Secretaría de Movilidad i, María Fernanda Rivera Flores aclaró en entrevista con Forbes México que la contratación de la renovación y expansión de Ecobici debe quedar lista antes de que termine el año, por lo que el que se haya declarado desierta la licitación no compromete ni retrasa la puesta en marcha del plan de modernización del sistema de bicicletas públicas.

Como máximo, detalló, la empresa o consorcio que resulte ganador del proceso tendrá 55 semanas para cambiar estaciones, introducir las nuevas bicicletas, expandir el servicio a zonas de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Coyoacán e instalar todo el hardware y software, así como recursos humanos y materiales para la operación del sistema.

En ningún momento, subrayó, los usuarios se quedarán sin la oportunidad de usar el servicio.

Outdoor México Servicios Publicitarios es la empresa que desde 2010, año en que se inauguró el sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de México, opera Ecobici, y así será hasta que se ponga en marcha la transición hacia el nuevo sistema. Primero se renovarán las estaciones de menor demanda y al final las de mayor demanda, de manera que los usuarios no se queden sin servicio en la migración del sistema, enfatizó Rivera Flores.

Cambio de modelo financiero

Como informó Forbes México el 15 de septiembre, las nuevas bicicletas de Ecobici empezarán a rodar a mediados de 2022 y lo harán con el nombre de alguna marca patrocinadora.

Esto como parte de la actualización del modelo financiero, que emula el aplicado en otras ciudades del mundo como Nueva York, donde el patrocinador es Citibank o como Londres, con Santander. El objetivo: que la empresa operadora abra más fuentes de ingresos para mantener el sistema, sin que le cueste más a la ciudad.

“La inversión la hace la empresa y nosotros hacemos es el pago del contrato de prestación de servicios. La empresa puede buscar otros ingresos a través de un permiso que se va a autorizar una vez que resulte la empresa ganadora. Estamos replicando un modelo que permite la diversificación de fuentes de financiamiento, para que con el mismo ingreso que tiene la ciudad podamos maximizar los beneficios para la ciudadanía: nuevas bicicletas, nuevas estaciones, nuevas colonias”, declaró Fernanda Rivera a Forbes México en septiembre pasado.

Te recomendamos:

De dj de grandes festivales al negocio de musicalizar las calles, en bicicleta

Además, el consorcio que resulte ganador podrá hacer uso, aprovechamiento y explotación de 510 espacios publicitarios: 360 en las cicloestaciones y 150 en Mobiliario Urbano como Punto de Información (MUPI) que podrá estar en otras alcaldías fuera del polígono de operación de Ecobici. Las zonas consideradas patrimoniales como Reforma o el Centro Histórico tendrán mayores restricciones para la colocación de la publicidad asociada a la empresa operadora de Ecobici.

Entre 2018 y 2020, los sistemas de bicicletas compartidas de varias ciudades del mundo hicieron tanto un cambio tecnológico como de modelo financiero. Nueva York, por ejemplo, integró a Citibank como el patrocinador del servicio; en Londres es Santander (antes era Barclays); en Barcelona fue la telefónica Vodafone; en Buenos Aires los patrocinadores son Itaú y MasterCard.

En el caso de la Ciudad de México no serán consideradas para el patrocinio marcas de tabaco, alcohol, refresqueras, armas, combustible, pornografía, partidos políticos, sindicatos, apuestas y juegos de azar, así como cualquiera que avale alguna actividad ilegal.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado