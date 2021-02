Exigen transparencia en uso de datos de apps de la Alcaldía Benito Juárez

El uso indebido de los datos es uno de los riesgos que advierten en las aplicaciones Benito Juárez y Blindar BJ Radar, lo que ha llevado al Congreso local a llamar a las autoridades de la de esta alcaldía a la rendición de cuentas.

Ante esto, la diputada Paula Soto solicitó transparentar los contratos y costos de las plataformas, además aseguró que las aplicaciones creadas por las administraciones pasadas de la Alcaldía Benito Juárez son parte de planes poco efectivos.

“Las estrategias fallidas y las herramientas ineficientes que se han implementado en las administraciones pasadas, no han detenido al actual alcalde de la demarcación, Santiago Taboada Cortina en la creación de más aplicaciones móviles.”, advirtió.

Además, señaló que no son accesibles para todos los vecinos de la demarcación puesto que si no se posee una cámara de video, no se puede realizar la denuncia en caso de ser testigo o víctima de un delito.

Durante 2019, Santiago Taboada Cortina creó la aplicación “Benito Juárez” y en 2020 se creó Blindar BJ Radar que busca emitir alertas tipo SOS y denuncias ciudadanas.

La legisladora informó que las apps creadas por la empresa Energética Sustentable y Ecológica S.A. de C.V, obligan a los usuarios a permitir el acceso a la ubicación del dispositivo y a sus contactos personales.

Ante el riesgo del mal uso de datos, se demanda la falta de aviso de privacidad en ambas aplicaciones que vulnera la información recopilada.

“Tanto la aplicación “Benito Juárez”, como “Blindar BJ Radar”, al no garantizar el resguardo de datos personales, ponen en peligro la integridad y la vida de las personas usuarias”, finalizó.

