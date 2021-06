CDMX pide estar alerta ante leve repunte de contagios de Covid-19

Eduardo Clark, director general de gobierno digital de la Ciudad de México, pidió a los ciudadanos de la capital no bajar la guardia ante un ligero aumento en contagios y hospitalizaciones por Covid-19.

“Seguimos en relativa estabilidad, ayer subió a 10 otra vez, con eso estamos en 814 hospitalizados en el Valle de México, sí es importante dejar en claro que hemos estado viendo incrementos en los últimos días, en casos, en hospitalizaciones, en ingresos, no son incrementos muy grandes, son incrementos que sube un día y baja el otro, un poco una estabilidad tensa”, aseguró en entrevista con el programa radiofónico El Weso la tarde de este miércoles.

Sin embargo, Clark sí pidió a la gente estar atenta y seguir con las medidas de sanidad, ya que después de 19 semanas a la baja en casos y hospitalizaciones parece ser que se romperá dicha racha.

“Sí hay que estar muy atentos porque lo que sí podemos decir es que llevamos 10 días en los que no estamos viendo una tendencia a la baja clara, todavía tenemos que esperar un poco más, ojalá que no sea un repunte claro pero sí podemos decir que bajando no estamos”, explicó.

El funcionario reveló que en la población en la que están viendo estos incrementos es en la que tiene de 20 a 35 años, quizá, dijo, porque ha relajado las medidas sanitarias.

“Es muy claro que en las poblaciones en que este incremento se ha notado es en la población de 20 a 35 años, en la población de 40 para arriba siguen a la baja o estables”, mencionó.

Clark agregó que esta semana continúan con la vacunación en la Ciudad de México en dos alcaldías, en Xochimilco, la primera dosis para personas de 40 a 49 años y en Cuauhtémoc, segunda dosis para 50 a 59 años, donde las aplicaciones van de acuerdo a la meta prevista.

“Con el cierre hoy, llevamos 29% de las de 40-49 en Xochimilco y vamos al 40% de las personas que van a recibir su segunda dosis de 50-59 dosis en Cuauhtémoc, va más o menos en línea a lo que esperábamos”, aseguró.

