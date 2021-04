La Ciudad de México se mantendrá la próxima semana en semáforo naranja, pero en ruta hacia el amarillo, informó el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García.

Este viernes en conferencia de prensa, el funcionario precisó que a esta etapa la denominan “semáforo naranja hacia el amarillo”, ya que hay mejoría en todos los indicadores que se califican en el semáforo epidemiológico.

Detalló, asimismo, que la ocupación hospitalaria actual es de 25.01% y a la fecha hay 2,118 personas hospitalizadas en la Ciudad de México, la cifra más baja desde el 23 de abril, cuando la capital estaba en ruta ascendente en la primera ola de contagios, y desde el 28 de septiembre, cuando la ciudad estaba en ruta descendente.

Eduardo Clark García reportó que hasta el momento no hay señales importantes que indiquen una tercera ola de contagios en la Ciudad de México como resultado de las vacaciones de Semana Santa. Incluso, los ingresos hospitalarios bajaron.

Entre el 15 y el 22 de abril hubo 392 ingresos hospitalarios menos, “lo que significa que si seguimos viendo estas mejorías, significa que afortunadamente no tenemos todavía una señal importante de incremento en ingresos derivado de Semana Santa, es una noticia importante porque ya pasaron 15 días”.

Regresan oficinas

Debido a esta situación se permitirá el regreso a oficinas corporativas privadas, con un aforo máximo de 20%.

El uso de cubrebocas deberá ser permanente, se deberán aplicar filtros sanitarios a la entrada, el personal deberá mantener sana distancia y estar separado por mamparas; además, será obligatorio el ingreso controlado de personas ajenas al edificio.

En el caso de reuniones en oficinas, las reglas son: cita previa, uso de cubrebocas permanente, no ofrecer bebidas ni alimentos, acudir sin acompañantes, las juntas no deberán ser de más de 6 personas, todas las personas que entren al edificio deben usar el cubrebocas obligatorio, no se deben compartir objetos como plumas, papeles, tabletas, computadoras y se deberá garantizar la sana distancia.

También se permitirá la celebración de fiestas infantiles, exclusivamente al aire libre. El aforo máximo será de 50 personas, con uso de cubrebocas obligatorio, registro de asistentes, no áreas de baile ni de alcohol, y la fiesta se deberá terminar máximo a las 21:00 horas.

También se permitirá la reapertura de baños públicos y vapores, con un aforo máximo de 30%, filtros sanitarios, desinfección permanente de áreas comunes.

