CDMX vacuna esta semana a niños de 11 años; estas son las sedes

El gobierno de la Ciudad de México anunció el inicio de la vacunación contra Covid-19 para niños de 5 a 11 años, para lo cual comenzará esta semana solamente con los de 11 años cumplidos y aquellos que cumplan esa edad este año.

En conferencia de prensa, Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia de Digital de Innovación Pública (ADIP), detalló que la vacunación será con 96 mil dosis pediátricas de Pfizer y contemplará a todas las alcaldías de la CDMX.

Para el orden de aplicación de las vacunas, indicó el funcionario, se respetará el siguiente calendario de acuerdo a la primera letra del primer apellido de los niños:

A, B, C – Lunes 27 de junio

D, E, F, G – Martes 28 de junio

H, I, J, K, L, M – Miércoles 29 de junio

N, Ñ, O, P, Q, R – Jueves 30 de junio

S, T, U, V, W, X, Y, Z – Viernes 1 de julio

Los requisitos son tener 11 años cumplidos o cumplirlos durante 2022, es decir, haber nacido entre el 27 de junio de 2010 y el 31 de diciembre de 2011; ir acompañado de un adulto (un adulto puede acompañar a más de un niño) y, de preferencia, acudir con el expediente impreso descargable en mivacuna.salud.gob.mx.

El gobierno capitalino contará con 39 puntos de vacunación abiertos de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y se puede elegir la sede que más convenga, sin importar la alcaldía de residencia.