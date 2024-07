Celebridades de Hollywood reanudan donaciones al Partido Demócrata para respaldar a Kamala Harris

El “embargo” de Hollywood sobre las donaciones políticas ha terminado, ya que importantes recaudadores de fondos y celebridades, desde la rapera Cardi B, hasta la ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis, y la productora de televisión Shonda Rhimes, respaldaron a Kamala Harris como la próxima candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos.

El alivio y la emoción se extendieron por Los Ángeles, la capital mundial del cine y la televisión y una importante fuente de fondos de campaña para los demócratas, tras la decisión del presidente Joe Biden de poner fin a su campaña de reelección el domingo.

El productor de “Lost”, Damon Lindelof, dijo que había detenido lo que llamó un “embargo”, un llamado a los patrocinadores de Hollywood para que dejen de donar dinero a los demócratas después de la desastrosa actuación de Biden en el debate de junio.

Lindelof, escribiendo en Instagram, declaró que sintió “profundo alivio, gratitud… y luego, por primera vez, EMOCIÓN genuina por las elecciones que se avecinan” después de la retirada de Biden.

“Basta con decir que se levantó el EMBARGO. Y aquí. ¡VAMOS!” Lindelof añadió:

A Hollywood se le suele describir como un “cajero automático para demócratas”. Una recaudación de fondos en junio organizada por los actores George Clooney y Julia Roberts recaudó más de 30 millones de dólares en lo que la campaña de Biden dijo que fue la mayor recaudación de fondos demócrata de la historia.

Pero después de la actuación vacilante de Biden en el debate presidencial del 27 de junio contra el candidato republicano Donald Trump, Clooney y otros pidieron públicamente al presidente que pusiera fin a su campaña. Un representante de Clooney no respondió a una solicitud de comentarios.

Lindelof no respaldó a ningún candidato demócrata en particular, pero otros en Hollywood dieron su apoyo a Harris.

“¡Todos apoyamos a Kamala Harris! Empezamos a trabajar en su nombre en el momento en que lo anunció”, dijo Andy Spahn, un recaudador de fondos demócrata en Hollywood y presidente de la consultora Gonring, Lin, Spahn, por correo electrónico.

Desde Jamie Lee Curtis hasta Cardi B expresan su apoyo a Kamala Harris

La heredera de Disney, Abigail Disney, que había pedido a Biden que se retirara, dijo a la CNBC que estaba reanudando sus donaciones a los demócratas y que pensaba que Harris sería una excelente candidata.

“Estoy con ella”, escribió el actor Bradley Whitford, que interpretó a un miembro ficticio del personal de la Casa Blanca en el programa de televisión “The West Wing”, en X, junto a una foto de él mismo con su brazo alrededor de Harris.

Curtis, reciente ganadora del Oscar por “Everything Everywhere All At Once”, dijo que apoyaba la decisión de Biden de respaldar a Harris. La cantante Barbra Streisand afirmó que Harris “continuará el trabajo de Joe Biden y será una gran presidente”.

Sherry Bebitch Jeffe, analista política y copresentadora del podcast “Inside Golden State Politics”, dijo que esperaba que Harris recibiera un fuerte apoyo financiero de Hollywood. Una de las razones es que su esposo, el ex abogado del entretenimiento Doug Emhoff, “es muy querido y respetado” en la industria.

“Las compuertas se abrirán”, dijo.

Varias mujeres negras de Hollywood respaldaron a Harris, que sería la primera mujer negra en ocupar el cargo de presidenta de Estados Unidos si gana las elecciones presidenciales de noviembre.

La creadora de “Grey’s Anatomy” y “Scandal”, Shonda Rhimes, publicó una foto de ella de pie junto a Harris y le ofreció su apoyo.

“La apoyé en 2016 cuando se postuló para el Senado, la apoyé cuando se postuló como vicepresidenta y sigo apoyándola hoy”, escribió Rhimes en Instagram.

La actriz de “The Woman King”, Viola Davis, citó el discurso de graduación de Harvard de 1977 de la líder negra de los derechos civiles y política demócrata Barbara Jordan en Instagram.

“‘Lo que la gente quiere es simple. Quieren un Estados Unidos tan bueno como su promesa'”, escribió Davis junto a una foto de Biden y Harris caminando juntos y riendo.

“¡Estoy con ella!”, agregó Davis con un emoji de puño negro y corazones azules.

La actriz de “Abbott Elementary”, Sheryl Lee Ralph, publicó una foto de ella junto a Harris. “¡Cuando ella gana, nosotros ganamos!”, escribió Ralph.

Las mujeres negras son una parte clave de los partidarios más fieles de Harris, conocidos colectivamente como KHive, dijo Bebitch Jeffe.

“Las mujeres negras son el electorado demócrata más leal en este momento”, dijo. “Y las mujeres están entusiasmadas como el infierno”.

Tina Knowles, la madre de la cantante superestrella Beyoncé, expresó su entusiasmo por la candidatura de Harris, a la que calificó de “nueva, joven y vivaz”.

“¡Ustedes lo pidieron y nuestro presidente Biden hizo lo mejor para el país! Dejando de lado el ego personal, el poder y la fama”, escribió Knowles en Instagram junto a una foto de ella con Harris.

La rapera Cardi B señaló que había pedido la candidatura de Harris en junio después de la debacle del debate de Biden.

“AHAHAHAHA VAMOOOOOS, LES DIJE QUE KAMALA SE SUPONÍA QUE ERA LA candidata de 2024”, escribió la música en X.

