Celebridades víctimas del ‘deepfake’ revelan una estafa masiva de Trump en Facebook y YouTube

El anuncio comienza con un vídeo granulado pero inconfundible del Reverendo Martin Luther King, Jr. Mientras habla, suena una suave y tensa música de piano de fondo: “Nos han dicho una y otra vez que no podemos votar por el hombre que hizo más por la comunidad negra que cualquier otro presidente. Si un hombre negro se atreve a hablar en apoyo de Donald Trump, siempre habrá un demócrata ahí para llamar a ese hombre tío Tom, negro doméstico o incluso algo peor”.

El falso Rey continúa durante más de dos minutos, alabando a Trump y criticando a los demócratas mientras fotos y videos cortos de presos negros, políticos demócratas y escenas de disturbios civiles circulan de fondo. Luego, la voz cambia abruptamente e implora a los espectadores que realicen una encuesta gratuita para apoyar al expresidente Trump. Complételo y se les enviará una bandera de Trump gratis, dice; solo necesitarán cubrir el envío y la manipulación.

Pero no menciona los cargos recurrentes de tarjeta de crédito de 80 dólares en los que incurrirán después de pagar.

Cuando los “clientes” potenciales hacen clic para recibir su bandera de Trump gratuita, son dirigidos a través de varios sitios web intermediarios hasta uno final que procesa la información de su tarjeta de crédito. Explica, en letra muy pequeña, que al ingresar la información de su tarjeta, los “clientes” reconocen que incurrirán en un cargo recurrente por ser miembro de un club con temática MAGA.

Cuando se presenta esa acusación, casi siempre es inesperado, según tres víctimas con las que habló Forbes y varias docenas de comentarios en Facebook dejados por otros. También es confuso, ya que no se origina en el sitio de la bandera de Trump; en cambio, proviene de un sitio web que nunca visitaron. La FTC y el Departamento de Justicia se han referido a esta práctica como “lavado de tarjetas de crédito” y han emprendido acciones legales contra quienes la emplean.

Los anuncios de la estafa de la bandera de Trump han sido vistos más de 100 millones de veces en Facebook recientemente, según la biblioteca de anuncios de la compañía. Una página que los publica ha gastado 1,500,000 dólares sólo en los últimos cuatro meses, lo que la convierte en la quinta página que más gasta en política de Meta en este ciclo. Una cuenta de YouTube ha gastado casi 800,000 dólares para publicar anuncios casi idénticos, que han sido vistos más de 85 millones de veces. No está claro cuántas personas fueron estafadas o cuánto dinero perdieron colectivamente, pero la inversión publicitaria y la escala de la operación indican una cantidad de millones. (Descargo de responsabilidad: en una vida pasada, trabajé en políticas de contenido en Facebook y Spotify).

La campaña de Trump no respondió a una solicitud de comentarios, pero no hay evidencia de que Trump o su campaña tengan alguna relación con la estafa.

Fake King no es el único deepfake que promociona este esquema: otros anuncios de las páginas han presentado deepfakes de Tucker Carlson y el propio Donald Trump. Las cuentas detrás de los anuncios también han publicado cientos de otros anuncios no políticos en Facebook y YouTube en los últimos meses con las voces falsificadas de Taylor Swift, Joe Rogan, Dwayne ‘The Rock’ Johnson y otras celebridades, afirmando que los espectadores pueden recibir 6,400 dólares. en subsidios gubernamentales gratuitos si simplemente llaman a un número para inscribirse. Las afirmaciones de “subsidio gratuito” fueron desacreditadas por la unidad de verificación de datos de Reuters a fines de 2023 (Facebook y YouTube las eliminaron después de una solicitud de comentarios de Forbes). Carlson, Swift, Rogan y Johnson no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Las estafas dirigidas a los partidarios de Trump son comunes en línea: el año pasado, los estafadores utilizaron deepfakes para estafar a las personas para que compraran miles de dólares en “Trump Bucks”, billetes con temas de Trump que creían falsamente que podrían usarse como moneda de curso legal. Apenas el mes pasado, las estafas de Trump atrajeron a las personas mayores a perder cientos de miles, pensando que estaban invirtiendo en tarjetas de débito precargadas con el tema de Trump. El problema se ha vuelto tan grave que la campaña de Trump lanzó un “sello de respaldo” oficial para que la gente sepa qué organizaciones y proveedores están realmente afiliados al expresidente. (Varios de los anuncios de “bandera libre” se identificaron como “oficiales” e implicaron coordinación con la campaña).

Las variantes de la estafa de la bandera también se han publicado durante años en las redes sociales: The Daily Beast escribió sobre un esquema similar que acumuló cientos de miles de dólares en inversión publicitaria en Snapchat en 2020. No está claro si los anuncios de esta estafa actual también se han publicado. ejecutándose en TikTok o en X (donde Forbes encontró tweets que lo promocionan), porque esas plataformas no mantienen bibliotecas de anuncios políticos en los Estados Unidos.

Entonces, ¿quién está detrás de la estafa de la “bandera libre”? Una investigación de Forbes lo rastreó a través de una maraña de actores opacos y engañosos. Hay quienes comercializan la estafa, incluido un anunciante involucrado en una evasión de los sistemas de transparencia de Facebook y YouTube. Existe una empresa que ocasionalmente envía banderas de Trump, que tiene sus huellas dactilares en varios cientos de sitios web de tiendas falsas. Y luego está un nido de ratas de LLC, facilitadas por una empresa que paga a la gente un estipendio mensual para establecer corporaciones fantasma a su nombre, arruinando potencialmente su crédito en el proceso. Las piezas encajan de una manera que minimiza la exposición de cada jugador a las fechorías de los demás y les ayuda a evadir las medidas enérgicas de las plataformas, los bancos y las autoridades.

Meta y Google investigaron y eliminaron las cuentas que promocionaban la estafa de Trump después de ser contactados por Forbes. Las plataformas dijeron que las cuentas violaban sus políticas sobre estafas, fraude y prácticas comerciales inaceptables. (Ambas plataformas también prohíben los deepfakes sin etiquetar en anuncios políticos). Meta le dijo a Forbes que después de una investigación más profunda, también remitió el asunto a las autoridades y emitió un cese y desistimiento.

En enero de este año, en un nuevo vlog de YouTube llamado The Get Rich Show, un empresario de 30 años llamado Dan Wang se presentó desde el asiento del conductor de un Ferrari de 500,000 dólares como un “inversionista a largo plazo y jugador degenerado a tiempo parcial”. Propietario de una empresa llamada Digital Uprising LLC., Wang ha dicho que puede ganar en una semana lo mismo que su padre, un ingeniero de software, “gana en un año”. Su Instagram, “Steady Rev Streams 🤝 High Risk Plays”, muestra su colección de armas y NFT de Bored Ape.

Las cuentas de Facebook y YouTube de Wang estaban entre las que promovían el esquema de merchandising de Trump y la estafa de subsidios gubernamentales, confirmó en una entrevista con Forbes. Pero no publicó los deepfakes, dijo; en cambio, fueron publicados por uno o más de los casi 100 clientes a quienes Wang da acceso directo a sus cuentas publicitarias, a cambio de un porcentaje de su inversión publicitaria total. En total, esta red de especialistas en marketing utiliza sus cuentas para colocar cientos de miles de anuncios por día vendiendo todo tipo de cosas; Cada vez que las personas hacen clic y compran, obtienen una parte.

“En cierto modo confiamos en nuestros representantes de YouTube y Facebook, así como en sus sistemas de revisión, para detectar cualquier cosa que vaya en contra de la política”, dijo.

Wang se negó a revelar cuáles de sus clientes habían publicado los anuncios deepfake, pero dijo que algunos de ellos tienen su sede en India y Singapur. Tanto Meta como Google prohíben a entidades extranjeras colocar anuncios políticos en los Estados Unidos, y también prohíben a los propietarios de cuentas alquilar o vender acceso a sus cuentas en la forma en que Wang describió hacerlo. Sin esta prohibición (y una detección y aplicación estrictas de la misma), un mercado secundario para el acceso a cuentas como la de Wang podría permitir a los estafadores prohibidos (y potencialmente incluso a los gobiernos extranjeros) operar en las plataformas indirectamente sin ser detectados. Después de que Forbes señalara las cuentas y publicaciones de Wang en Meta y Google, fueron eliminadas.

Los clientes de Wang no son las únicas personas que han promovido este particular cebo y cambio de merchandising de Trump. Forbes descubrió que los hermanos Zakir y Amaan Khan, vendedores afiliados en Las Vegas, también publicaron anuncios que dirigieron a los espectadores a la operación de merchandising de Trump. No respondieron a una solicitud de comentarios.

Wang dijo a Forbes que no sabe quién controla los sitios web que promocionan los anuncios de Trump, y es probable que los Khan tampoco lo sepan, ya que muchos vendedores afiliados dirigen el tráfico a sitios web sin saber quién está detrás de ellos.

Pero el sitio donde las víctimas ingresan la información de su tarjeta de crédito pensando que obtendrán una bandera de Trump gratis incluye una dirección de remitente, que Forbes pudo rastrear hasta un negocio de envío directo en Florida llamado Save Rack dirigido por un hombre llamado Audi Kowalski. (Kowalski no respondió a múltiples solicitudes de comentarios).

Esa dirección de remitente también figura en más de 100 tiendas en línea vinculadas a varias docenas de LLC que parecen estar empleando un plan para lavar el crédito de las personas y establecer empresas fantasma en sus nombres, una práctica que, según los expertos, probablemente sea ilegal.

El verano pasado, Alex* vio un anuncio en Craigslist que ofrecía a las personas la oportunidad de generar “ingresos pasivos” en línea con un compromiso de tiempo mínimo. Cuando pidió más detalles, un representante de una empresa llamada Vertical Merchants se acercó. Alex se uniría a algo llamado IBO o programa de “empresario independiente”. El programa solo estaba disponible para ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años, quienes debían tener un buen crédito para calificar. Si Alex fuera aceptada en el programa IBO, Vertical Merchants le pagaría hasta 1,000 cada mes a cambio del derecho a establecer una LLC y una cuenta bancaria a su nombre. Técnicamente, ella sería la propietaria de algunas tiendas en línea, pero ellas se encargarían del día a día; ella no tendría nada que ver con su operación.

Es posible que las empresas de comercio electrónico quieran tener una LLC vinculada a una persona con buen crédito como esta si sus clientes disputan regularmente los cargos de las tarjetas de crédito. Cuando una empresa incurre en un número inusualmente alto de estas devoluciones de cargo, los bancos pueden avisarles, imponerles multas e incluso cerrar su capacidad para procesar pagos. Vertical Merchants proporciona un servicio a empresas con altas tasas de devolución de cargo, permitiéndoles distribuir sus pagos entre muchas cuentas diferentes para que puedan evadir los umbrales de devolución de cargo.

Alex aprovechó la oportunidad y se crearon una serie de sitios web a su nombre y el nombre de una LLC registrada a su nombre. Indicaron el apartado postal de Kowalski como su dirección de remitente.

Adam Levitin, profesor de la Facultad de Derecho de Georgetown y experto en leyes de protección al consumidor, dijo a Forbes que el modelo de comerciantes verticales probablemente viola las leyes federales y estatales contra prácticas comerciales engañosas, porque los clientes creen que están realizando transacciones con una sola empresa, cuando en realidad están realizando transacciones. con otro. También predijo que violaría las reglas de procesamiento de tarjetas de crédito de los bancos, una vez que se dieran cuenta de lo que estaba pasando.

En una entrevista con Forbes, Alex reconoció que inscribirse en el programa “probablemente no fue lo más inteligente que he hecho en mi vida”. Pareció reconocer en tiempo real que podría estar arriesgando su crédito, o incluso potencialmente incurriendo en responsabilidad por las fechorías de otros.

Forbes habló con otras dos personas que usaron sus propios nombres para crear LLC involucradas en el esfuerzo de comercialización de Trump. Uno dijo que no estaban familiarizados con los comerciantes verticales, pero que habían recibido pagos de BABI Media LLC, una entidad registrada a nombre de Bruce Workman, el padre jubilado de un vicepresidente de tecnología y marketing de la empresa de dropshipping de Kowalski.

Vertical Merchants, Kowalski y Workman no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios. Sin embargo, después de que Forbes envió solicitudes, 89 sitios web vinculados a la iniciativa, incluidas las páginas de transacciones donde los posibles clientes clave entregaban sus números de tarjetas de crédito, se desconectaron.

Alex* no es su nombre real. Forbes ha garantizado el anonimato a varias fuentes que temían represalias por parte de sus empleadores.

Iain Martin, Thomas Brewster y Adam Miller contribuyeron con el reportaje.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

