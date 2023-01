CEO de Disney obligará a sus empleados a regresar a la oficina, dice que el trabajo remoto afecta la creatividad

El regreso de Bob Iger a The Walt Disney Company como su CEO se está haciendo sentir. El conglomerado de entretenimiento le está pidiendo a sus trabajos regresar a las oficinas de la empresa presencialmente al menos cuatro días a la semana a partir del próximo primero de marzo, de acuerdo con un memorando interno visto por CNBC, Yahoo Finance y Bloomberg.

“A medida que me reuní con equipos de toda la empresa durante los últimos meses, recordé el tremendo valor de estar junto a las personas con las que trabajas”, escribió en el memorando Iger, quien regresó como director ejecutivo el pasado mes de noviembre. “Como me han escuchado decir muchas veces, la creatividad es el corazón y el alma de lo que somos y de lo que hacemos en Disney”.

“Creo que trabajar juntos más en persona beneficiará la creatividad, la cultura y las carreras de nuestros empleados de la compañía”, añadió Iger. “A los empleados que actualmente trabajan de manera híbrida se les pedirá que pasen cuatro días a la semana en el sitio, apuntando de lunes a jueves como días laborales en persona”.

Iger, quien dirigió el gigante del entretenimiento con sede en Burbank, California, de 2005 a 2020, dijo en su primera reunión con los empleados después de regresar el año pasado que planeaba pasar mucho tiempo en la oficina y bromeó diciendo que esperaba no hacerlo. Estar solo. También sugirió que los trabajadores podrían ajustar sus horas para evitar el tráfico cuando regresen.

En el memorando del lunes, Iger elogió a los empleados por su trabajo, citando que la película de la compañía Avatar: The Way of Water se convirtió en la séptima película más taquillera de todos los tiempos, así como el manejo de ESPN del paro cardíaco de Damar Hamlin durante Monday Night Football.

“En un negocio creativo como el nuestro, nada puede reemplazar la capacidad de conectarse, observar y crear con compañeros que proviene de estar físicamente juntos, ni la oportunidad de crecer profesionalmente aprendiendo de líderes y mentores”, dijo Iger en el memorando.

