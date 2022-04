CEO de Fisker, competencia de Tesla, borra su cuenta de Twitter por preocupaciones sobre el control que Musk hará de la libertad de expresión

Henrik Fisker, CEO del fabricante de autos eléctricos Fisker Inc., eliminó su cuenta Twitter, lo que significó una salida de alto perfil de la red social esta semana, lo hizo por preocupaciones sobre cómo operará la plataforma bajo la propiedad de Elon Musk, su rival desde hace mucho tiempo.

Twitter aceptó ayer la oferta de 44 mil millones de dólares de Musk para comprar la compañía y convertirla en privada. Fisker, un conocido diseñador de automóviles que alguna vez trabajó para Musk bajo contrato en los primeros días de Tesla, alentó a los seguidores a cambiar a su Instagram para estar al tanto de él en su último tuit. Musk dice que está comprometido a hacer de Twitter un bastión de la libertad de expresión, pero Fisker no está tan seguro de eso.

“Creo 100% en la libertad de expresión”, le dijo a Forbes a través de un mensaje de texto. “Pero no quiero que mi libertad de expresión sea gestionada o controlada activamente por un competidor. Y no quiero que un competidor determine cómo mis seguidores experimentan Fisker a medida que hacemos crecer nuestra empresa”.

Algunos usuarios de Twitter expresaron su preocupación sobre la dirección que tomará la plataforma bajo el control de Musk, como una mayor tolerancia al discurso de odio, las falsedades de las vacunas y el contenido racista, misógino o que ataca a la comunidad LGBTQ, aunque no está claro cuántos se irán. También se teme que cuentas, como la popular “Elon Musk’s Jet , que proporciona actualizaciones sobre dónde vuela el multimillonario mercurial en su lujoso Gulfstream G650ER , sean eliminadas cuando se complete la venta.

Aunque Fisker ya no está en Twitter, la compañía Fisker Inc. sí mantiene su cuenta. Si el fabricante de automóviles con sede en Los Ángeles mantiene o no su cuenta “es una decisión de la empresa”, dijo Fisker, sin dar más detalles. Una portavoz de la compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el asunto.

Fisker, quien una vez diseñó un roadster BMW para James Bond y dirigió el estudio de diseño de Aston Martin, fue uno de los primeros consultores de diseño del vehículo que eventualmente se convertiría en el sedán Model S de Tesla. A Musk no le gustó el concepto de Fisker y (sin éxito) lo demandó en 2008 por incumplimiento de contrato, alegando que el empresario danés tomó el proyecto para espiar a Tesla. Fisker negó la acusación. El Ocean SUV de Fisker. Foto FIsker

Su primer intento de enfrentarse a Tesla, con el automóvil de lujo híbrido enchufable Karma de Fisker Automotive, fracasó hace aproximadamente una década, pero está de regreso con Fisker Inc. El Ocean SUV totalmente eléctrico de la compañía, un competidor del Modelo Y de Tesla, se lanzará a fines de este año y será construido bajo contrato para Fisker por la potencia de ingeniería automotriz Magna en Graz, Austria.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

El costo del Ocean comienza en 37,499 dólares para la versión Sport básica que recorre 400 km por carga. Un modelo Extreme de gama alta obtiene al menos 560 km por carga, acelera de 96km por hora en solo 3.6 segundos y costará a los compradores 68,999 dólares. Un segundo modelo de Fisker, el PEAR, se construirá en asociación con Foxconn en Lordstown, Ohio, a partir de 2024.

Las acciones de Fisker cayeron alrededor de un 4% a 10.52 dólares en el Nasdaq del mediodía del martes.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado