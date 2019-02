Gerald Cotten, fundador y CEO de la plataforma de intercambio de criptomonedas QuadrigaCX, falleció el 9 de diciembre de 2018, y muy posiblemente se habría llevado consigo a la tumba varias contraseñas para acceder a las criptomonedas de sus clientes.

QuadricaCX tenía monedas virtuales valuadas en 190 millones de dólares en una “cartera fría”, la cual es inaccesible sin una contraseña. Por si fuera poco, la computadora de Cotten también está encriptada y sólo se puede acceder a ella con un password. El problema es que solo el fallecido CEO conoce las llaves de entrada.

“La laptop desde la que ‘Gerry’ atendía los asuntos del trabajo está encriptada y no he podido saber cuál es la contraseña o la llave de recuperación. A pesar de búsquedas diligentes, no he podido encontrarlas en ningún lado”, dijo Jennifer Robertson en una declaración jurada ante los agentes que investigan el caso.

Un exchange es una plataforma en la que se pueden intercambiar criptomonedas por artículos o dinero fiduciario.

PUBLICIDAD

Según CoinDesk, la esposa de Cotten también dijo que aparentemente una gran porción de las criptomonedas de QuadrigaCX estaban en la cartera fría, con cerca de 26,000 bitcoins. Además, la cartera supuestamente también contiene 11,000 bitcoin cash; 11,000 bitcoin cash sv, 35,000 bitcoin gold; 200,000 litecoin y más de 400,000 ethereum.

De acuerdo con el diario Globe and Mail, analistas de seguridad comentaron que era extremadamente raro que solo un ejecutivo tuviera el acceso a los fondos, pues esto habría convertido a Cotten en un blanco fácil para el secuestro y la extorsión. Michael Gokturk, CEO de Einstein Exchange Vancouver, dijo que “es el equivalente tener millones de dólares en efectivo todo el tiempo”.

Te interesa: