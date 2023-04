CEOs de unicornios reconfiguran el ranking de los directivos más influyentes de México

Horse, la consultora argentina que diseña estrategias de posicionamiento para altos ejecutivos de empresas con base en big data e inteligencia artificial, presentó por tercer año consecutivo su ranking “CEOs Change Makers: Los nuevos líderes empresarios que impulsan la agenda del cambio en México”, que llegó con una revelación: los CEOs de startups unicornio llegaron no solo a reconfigurar el mapa de los directivos más disruptivos, sino a dominarlo.

De acuerdo con la edición 2023 del ranking de Horse, compartido en exclusiva con Forbes México, el CEO de Jüsto, Ricardo Weder, fue el ejecutivo más disruptivo del ecosistema empresarial mexicano.

“Es un emprendedor mexicano e impulsor del ecosistema de tecnología e innovación en Latinoamérica. Pieza clave en la formación del unicornio de tecnología Cabify, donde fue COO, CEO y presidente global”, menciona la consultora argentina.

Con Jüsto —que fue una de las 30 promesas Forbes México de 2020— Weder creó el primer supermercado “100% online en México y Latam, que busca transformar la industria de los alimentos y bienes de consumo a través de la tecnología y prácticas justas”.

El emprendedor menciona para el ranking que desde que era niño tuvo la ilusión de hacer cosas relevantes. “Siempre me gustó pensar en que tenía la capacidad de afrontar retos complicados y eso es algo que siempre me ha motivado”, afirma.

Weder no es el único CEO de una startup unicornio que llegó al ranking de Horse. En la quinta posición está Daniel Vogel, fundador y CEO de Bitso, el primer exchange de criptomonedas mexicano con operación en Latinoamérica. En la octava posición está David Geisen, CEO de Mercado Libre, el marketplace argentino que durante años ha plantado cara a Amazon. El CEO de Clara, Gerry Giacomán Colyer, aparece en la posición 11.

Otros CEOs de startups unicornios que aparecen en el ranking son Marlene Garayzar, de Stori; Carlos García Ottati, de Kavak; Iván Canales, de Nubank; Luis Madrazo Lajous, de Ualá; Bárbara González Briseño, de Bitso México; Álvaro Villar, de Nowports; David Arena, de Konfío; Adolfo Babtz, de Clip; Lucas Melman, de Betterfly; Federico Hirtz, de NotCo, y Diego Fabani, de Globant. Muchos de ellos están incluso por encima de ejecutivos de grandes corporativos.

Horse destacó que esta nueva edición Change Makers llega ante un cambio de paradigma global. “El nuevo modelo de liderazgo es disruptivo por una razón: les exige a los CEOs ser más humanos, empáticos, terrenales y estar en contacto con los problemas que impactan a los ciudadanos en el día a día y preocupan a las nuevas generaciones. Atrás quedaron las fotos de CEOs, acartonados, lejanos y abotonados, en oficinas a la misma altura que las nubes, mirando con la superioridad y la confianza que le daba su nuevo Hugo Boss a medida”.

“Pero, no confundirse, levantar el perfil no significa convertirse en un líder mesiánico, ególatra y con delirios de grandeza Hoy, no se les pide a los líderes ni que cambien el mundo ni que contagien de energía sanadora a sus fieles; se les pide que utilicen su influencia para hacer peso en la balanza en pos de un bien común”, advierte.

“Y no se trata de que tomen una actitud altruista, no es sólo la sociedad y el mercado la que espera que los CEOs tomen un rol más activo, sino que los inversores ahora apuestan a negocios más estables, sostenibles y liderados por directivos sensatos y con una planificación de crecimiento sólido y sostenible en el largo plazo”, remarca la consultora Horse.

Para la elaboración del ranking se analizaron con big data e inteligencia artificial más de 30 millones de artículos periodísticos de 16 medios de comunicación, más de 600 millones de interacciones en redes sociales, más de 350,000 posteos en Twitter y más de 250,000 mil posteos en LinkedIn.

Todo este universo de información se analizó bajo dos dimensiones: cobertura mediática y engagement digital, y a su vez se utilizaron los siguientes vectores: sustentabilidad, innovación-transformación digital, talento, diversidad e inclusión, balance vida-trabajo. El análisis arrojó que hay un cambio de paradigma en el modelo de liderazgo de los CEOs, cada vez menos endogámicos y más comprometidos con problemáticas que exceden la propia actividad.

Sin embargo, hay todavía un pendiente: la brecha de género. Solamente hay 21 mujeres protagonistas entre los 100 CEOs más disruptivos de México y únicamente dos de ellas están en el top 10: María Ariza, de BIVA, y Mónica Aspe, de AT&T. Los sectores que más líderes aportan dentro del ranking 2023 de Horse son las tecnológicas, laboratorios y empresas fintech, y en total hubo 54 nuevos CEOs que no aparecieron en el listado anterior.

