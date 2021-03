Luego de que el miércoles, Pinduoduo, empresa china de comercio electrónico, anunciara que había alcanzado los 788,400 millones de usuarios activos, superando los 779 millones de Alibaba y los 300 millones de Amazon, su CEO y presidente, Colin Huang, reveló que dejaría el cargo.

Sin embargo, ¿por qué Huang, quien renunció como CEO en julio y tiene un patrimonio neto de 50,000 millones de dólares (mdd), de acuerdo con Forbes, saldría al alcanzar tal hito?

Rara vez es fácil renunciar para un director ejecutivo, pero, puede ser especialmente desafiante para aquellos que son el empleado número 1.

Sin embargo, para Huang, el mayor escrutinio a su empresa, así como al resto del sector tecnológico chino del cual se ha visto sometido en los últimos meses, pueden haber contribuido a su decisión de marcharse y Huang no es el único fundador que lo ha hecho recientemente.

Luego de que la rotación de directores ejecutivos cayera 20% año tras año y 1,314 salieran durante 2020, debido, en parte, a la renuencia de las empresas a realizar cambios importantes de liderazgo en medio de la crisis del Covid-19, otros 195 más se fueron en los primeros dos meses de 2021, de acuerdo con la firma de contratación, Challenger, Gray y Navidad.

Aunque algunos no renunciaron voluntariamente, incluido John Matze, quien fue destituido como director ejecutivo de Parler (después de que Amazon Web Services desconectara la aplicación social en respuesta a sus vínculos con el ataque al Capitolio de Estados Unidos) y Leon Black, quien renunció como CEO de Apollo Global Management tras una revisión independiente de su relación con Jeffrey Epstein, el financiero fallecido y delincuente sexual convicto, la mayoría renunció por su propia voluntad, como resultado de la pandemia, declaró Jane Stevenson, vicepresidenta de la consultora organizacional Korn Ferry.

“Las personas son más conscientes de las cosas que quieren hacer, y si es un fundador exitoso, puede haber otras prioridades que quieran abordar más temprano que tarde. “He visto directores ejecutivos y miembros de la junta que han dicho: ‘¿Sabes qué? La vida es realmente corta y esto es demasiado. Estoy fuera”, agregó.

Para evidenciar esta tendencia, no hay que buscar más que una de las renuncias de fundador y CEO más notables del año (hasta ahora): Jeff Bezos, el multimillonario de Amazon.

En febrero, anunció planes para dimitir como director ejecutivo del gigante del comercio electrónico que lanzó desde su garaje de Seattle en 1994. Bezos, quien tiene un valor de 178,100 mdd, asumirá el cargo de presidente ejecutivo, mientras que Andy Jassy, director general de servicios de Amazon Web le sucederá.

En un memorando escrito para el personal, escribió: “Cuando tienes una responsabilidad como esa, es difícil poner atención en otra cosa“, señalando el tiempo que ahora espera dedicar a su fondo filantrópico Day 1 Fund y Bezos Earth Fund, la empresa aeroespacial Blue Origin y The Washington Post.

En ese momento, su anuncio tomó al mundo por sorpresa, pero tal vez no debería haberlo hecho: Amazon acababa de reportar un récord de 125,600 mdd en ventas durante el cuarto trimestre de 2020, y después de 27 años al timón, en la cima, habiendo pasado más tiempo en el puesto de director ejecutivo que la mayoría de sus contrapartes.

El CEO promedio cuenta con una permanencia de solo 6.9 años, por debajo de los 8 años en 2016, de acuerdo datos de Korn Ferry.

“Hay muchos menos directores ejecutivos con más de una década en el trabajo que antes”, dice Stevenson. Muchos de los CEOs fundadores que renunciaron este año, como Bezos, han sido excepciones a esta regla. “Los fundadores están estrechamente vinculados a las organizaciones (que comienzan), desde el punto de vista de la identidad”, agrega.

Por ejemplo, Kendra Scott dejó el cargo de directora ejecutiva de su negocio de joyería homónimo en febrero, casi 20 años después de fundar la empresa. Con una participación mayoritaria en la marca, la magnate de la joyería de Texas tiene una riqueza de 510 mdd, de acuerdo con la estimación de Forbes y, al igual que Bezos, seguirá involucrada con su marca, enfocándose en el diseño, la experiencia del cliente y la filantropía como presidenta ejecutiva cuando Tom Nolan tome su antigua posición.

Después de guiar su negocio a través de un periodo de rápida transformación minorista en respuesta a Covid-19, es probable que Scott vea el inminente regreso a la normalidad como una oportunidad para una transición de liderazgo.

“Podría ser el momento de un cambio. Puede ser que el director ejecutivo diga ‘¿sabes qué? Voy a lograr la estabilidad, pero luego termino’. Creo que todo el mundo se ha estado aguantando de muchas maneras durante un año”.

Ese es ciertamente el caso de Reshma Saujani, la directora ejecutiva de Girls Who Code, quien una década después de fundar la organización sin fines de lucro, decidió que debía realizar un cambio de liderazgo y cuando se retire en abril para convertirse en presidenta de la junta, su COO (Chief Operating Officer), la Dra. Tarika Barrett, tomará el cargo.

“Soy un gran creyente de que los líderes no pueden o no deben permanecer en las organizaciones para siempre, y que no puedes seguir siendo innovador si tienes a la misma persona liderando el movimiento para siempre”, comentó Saujani a Forbes en una entrevista exclusiva realizada el mes pasado.

“Creo que especialmente con el Covid-19 sucediendo, estábamos en una coyuntura como organización. Y en muchos sentidos, ese es el momento adecuado para el cambio de liderazgo “, agregó.

Un momento de crisis puede arrojar luz sobre la importancia de la planificación de la sucesión, especialmente para los directores ejecutivos fundadores, quienes tienen un interés tanto profesional como personal en sus empresas. Por esta razón, Stevenson dice que tienden a recurrir a los sucesores.

“Cuando se piensa hacia dónde se dirige una empresa, tener el líder adecuado para llevarla allí es realmente crítico”, dice Stevenson.

“A partir de los datos, queda bastante claro que, cuando es posible, es ventajoso promocionar internamente en lugar de hacerlo externamente para el proceso de sucesión, porque tienes la credibilidad cultural, tienes un entendimiento, ya estás involucrado en el mercado“.

Es por esta razón que la semana pasada, un informe de Reuters que decía que el director de operaciones de Salesforce, Bret Taylor, está siendo preparado para asumir el cargo de director ejecutivo, generó especulaciones de que el fundador multimillonario Marc Benioff podría ser el próximo fundador-director ejecutivo en hacer un movimiento.

Sin embargo, si estas salidas recientes del fundador son una indicación de que se marcha, es probable que no llegue muy lejos.

“Muy a menudo, el fundador pasa a ocupar un cargo de presidente, ya sea presidente ejecutivo o no ejecutivo. Es difícil para un fundador alejarse por completo“, dice Stevenson.

