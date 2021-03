Estamos cerca del semáforo amarillo en la CDMX: Sheinbaum

La Ciudad de México está a cuatro puntos de entrar al semáforo epidemiológico amarillo, reportó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Estamos más cerca del amarillo que del rojo”, comentó la mandataria capitalina en la conferencia semanal sobre la situación epidemiológica de la capital.

Por su parte, el director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García, reportó que en la última semana hubo una reducción de 10% en el número de camas ocupadas en hospitales públicos de la Ciudad de México, al pasar de 4,049 la noche del jueves de la semana pasada a 3,649 al cierre del jueves de esta semana.

Ante este escenario, las autoridades capitalinas mantienen el optimismo de avanzar hacia el amarillo en las próximas semanas.

Sheinbaum comentó que si la CDMX transita al semáforo amarillo podría analizarse la celebración de espectáculos deportivos con público, por ejemplo, el futbol en estadios.

“Estamos viendo de qué manera puede recuperarse esta actividad, estamos a cuatro puntos del amarillo, esperamos que podamos seguir avanzando en las siguientes semanas, esto significaría la posibilidad de reactivación económica”, detalló.

No obstante el escenario optimista, la mandataria pidió prudencia y no bajar la guardia, sobre todo en las próximas vacaciones de Semana Santa, por lo que lanzarán una campaña llamada “El Covid no toma vacaciones”.

Con ella, se busca hacer conciencia en la ciudadanía de que la pandemia no ha terminado y se deben evitar fiestas, reuniones, espacios cerrados y concurridos, así como mantener las medidas sanitarias como sana distancia y lavado frecuente de manos.

“Nadie quiere una tercera ola (de contagios)”, advirtió. “Nadie quiere llegar a una situación en donde tuviera que volver a cerrarse un giro económico, por eso es el llamado a cuidarnos”.

“Una parte importante del crecimiento (de contagios) de enero provino de que muchas personas se descuidaron en diciembre, acudieron a grandes fiestas, reuniones, se fueron de vacaciones, al antro, a lugares cerrados, nos impactó de una manera muy importante en enero”, subrayó.

Si bien hay mejoría en el escenario epidemiológico de la capital, el único anuncio entorno a las actividades económicas fue la ampliación de horario para los establecimientos de comercio al menudeo: a partir del lunes 22 podrán abrir a partir de las 9:00 horas, pero su apertura a partir de las 11:00 horas se mantendrá hasta el domingo.

Sobre la baja en la ocupació hospitalaria, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, comentó que algunas camas dedicadas a pacientes Covid fueron recuperadas, sobre todo en hospitales generales, para la atención de otras enfermedades; sin embargo, en caso de requerirse ante una tercera ola, podrían reconvertirse en máximo 48 horas.

“El llamado más importante es a la población a no bajar la guardia, no suponer que porque hay vacuna o porque están bajando las hospitalizaciones el Covid acabó, seguimos con la pandemia, con los contagios, no tienen la velocidad de enero o mayo, pero no podemos bajar la guarida”, enfatizó la epidemióloga.

Casi medio millón de vacunados

Eduardo Clark García reportó también que hasta la noche de este jueves sumaban 458,824 personas de 60 años y más, residentes de la CDMX, con la primera dosis de la vacuna de Covid-19 aplicada, así como 42,534 con la segunda dosis, por lo que ya han sido aplicadas 501,358 dosis en total.

Las segundas dosis se han aplicado en las alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco y cuando concluya esta segunda aplicación de la vacuna en las demarcaciones, sumarán 176,080 personas inmunizadas.

Asimismo, una vez que concluya la vacunación en las alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, Clark García estimó que se llegará a las 527,146 personas adultas mayores con la primera dosis de la vacuna, que significan el 32% de la meta objetivo, que es de 1 millón 650,000 personas mayores de 60 años en la capital.

