Cercanos a Biden creen que empieza a aceptar la idea de que puede perder: NYT

Personas cercanas a Joe Biden dijeron este jueves que creen que el presidente de Estados Unidos ha comenzado a aceptar la idea de que tal vez no pueda ganar en las elecciones de noviembre, y que tenga que abandonar la carrera, según The New York Times (NYT).

Biden aún no se ha decidido a abandonar la candidatara presidencial, según dijo una fuente al diario, pero otra fuente comentó que “la realidad se está imponiendo” y no sería una sorpresa que el demócrata anuncie su respaldo a la vicepresidenta, Kamala Harris, como su remplazo.

Otros demócratas, lejanos a la Casa Blanca, señalaron que dentro del partido aumentan las expectativas de que Biden cederá pronto, mientras permanece aislado en su casa de vacaciones en Delaware tras dar positivo por Covid-19; sin embargo, el diario detalló que funcionarios de la residencia presidencial negaron que Biden se encamine a abandonar y descartaron informes sobre un posible abandono.

No te pierdas: Pelosi cree que se puede convencer pronto a Biden para que se baje: Washington Post

Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, expresó a Biden que es pesimista sobre sus posibilidades de victoria en las elecciones de noviembre, mostrando datos que sugieren su derrota ante el republicano Donald Trump, anotó el medio.

“El presidente les dijo a ambos líderes que él es el candidato del partido, que planea ganar y espera trabajar con ambos para aprobar su agenda de 100 días para ayudar a las familias trabajadoras”, dijo Andrew Bates, portavoz de la Casa Blanca.

Mientras que el senador Chuck Schumer y el representante Hakeem Jeffries, principales demócratas del Congreso, le dijeron a Biden en privado durante la semana pasada que sus miembros estaban profundamente preocupados por sus posibilidades en noviembre y el destino de los candidatos a la Cámara y al Senado si permaneciera en la carrera, según el NYT.

Agregó que los altos funcionarios, de la campaña y la Casa Blanca, discuten cada vez más, aunque de manera informal, su sensación de que la salida de Biden comienza a parecer inevitable.

Con información de Reuters

