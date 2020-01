CES 2020 | Más allá del streaming o la TV, el contenido sigue siendo el rey

La revolución de los dispositivos móviles, las redes sociales y el crecimiento de las distintas plataformas de streaming han transformado completamente la manera en que las personas estaban acostumbradas a consumir los contenidos de entretenimiento.

Y ha sido derivado de este hecho, que la televisión tradicional ha vivido momentos complicados. Sin embargo, para los directivos de NBC Universal, uno de los conglomerados de medios más importantes del mundo, y para distintos actores de la industria del entretenimiento, este hecho más que un problema representa una oportunidad para conectar mejor con su audiencia.

Esto básicamente porque consideran que, a pesar de la aparición de todas las innovaciones mencionadas anteriormente, la clave para tener el éxito que desean está relacionada con directamente con el calidad del contenido que desarrollen.

Así lo aseguró Linda Yaccarino, chairman de Advertising Sales y Client Partnerships de NBC Universal, quien señaló el futuro de una empresa como suya debe de estar en impulsar la personalización de los contenidos, es decir, que cada quien pueda ver lo que desee.

“El momento que estamos viviendo hoy es muy importante para nosotros, porque tenemos la oportunidad de conectar con la audiencia en cualquier espacio, teniendo muy en claro que la creatividad en el desarrollo del contenido debe de ser siempre lo más importante”, indicó durante una presentación en el CES 2020, la feria de tecnología más importante del mundo.

Con ella coincidió la actriz y cantante estadounidense Mandy Moore, integrante del cast de la serie This Is Us, quien aseguró que en la manera en que cuenten las cosas estará el éxito de los productos de entretenimiento que realicen.

Por su parte, la actriz mexicana Kate del Castillo, habló acerca de la oportunidad que la tecnología da hoy a las series de cualquier parte del mundo de competir en terrenos y ganar audiencia en terrenos en los que anteriormente no podían hacerlo.

“A mí me pasó con La Reina del Sur, una serie con la que, a pesar de estar pensada para el mercado latino y de habla en español, logramos ganar mucho terreno en todo el mercado estadounidense, esa es una ventaja de la tecnología hoy”, dijo.

Finalmente, el actor Terry Crews, host del programa de televisión America’s Got Talent, agregó que la interacción que se puede generar entre los contenidos y las personas, gracias a las redes sociales, permite exponenciar aún más su alcance.

“A mí me gusta mucho la interacción que podemos establecer con las personas, ya me pasó que me tocó que me cancelaran una serie y fueron los muchísimos comentarios de la gente los que ayudaron a revivirla, eso es algo que antes nunca hubiera podido suceder”, concluyó.

