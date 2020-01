CES2020 | Así es como usa Intel la inteligencia artificial en el mundo real

Más allá de todo lo que sus ojos observan todos los días en cuanto a innovación y tecnología, Bob Swan, CEO de Intel, está completamente seguro de una cosa: La verdadera tendencia que cambirá al mundo de cara al futuro es la inteligencia artificial.

Y fue por esta razón por la que decidió hacer de este concepto uno de los ejes sobre los que se cierne su compañía de cara a los próximos años, no sólo en esencia sino más bien en cada uno de los trabajos y desarrollos que realicen hacia adelante.

“Hoy como compañía estamos enfocados completamente en ver la manera de agregar inteligencia artificial a todo lo que hacemos, tanto de manera directa como indirecta, desde nuestros laboratorios hasta en las adquisiciones que completamos”, comentó el ejecutivo en el marco del CES 2020, la feria de tecnología más grande del mundo.

Es pensando justamente en este último punto que vale la pena recordar, por ejemplo, las compras que hizo Intel de la startup israelí de inteligencia artificial Mobileye y de la compañía de desarrollo de procesadores inteligentes y entrenables Nervana.

“El año pasado tuvimos en el mundo 39,000 millones de dispositivos conectados a la red, una cifra que crecerá drásticamente hacia 2025, cuando alcanzaremos los 56,000 millones, de la importancia que tiene que imaginemos el peso de la inteligencia en todo esto”, expuso.

Pero más allá de simplemente ser testigos de la inteligencia artificial en nuestros smartphones, el ejecutivo de la compañía destacó que existen ya trabajos bien elaborados que están haciendo para transformar la vida del hombre de una manera más drástica.

Transporte

Precisamente a través de Mobileye, Intel está trabajando en el desarrollo de un software eficiente de conducción autónoma, el cual ya están probando de forma constante en Israel. Su meta es llegar a ser líderes en este tema de cara a los próximos años.

Desastres naturales

La compañía ha ido trabajando en distintas partes del mundo en conjunto con la Cruz Roja para poder mapear digitalmente zonas de desastres, encontrando por medio de estos modelos la mejor manera para poder hacer frente a la situación que se les está presentando.

Entretenimiento

Su trabajado ha estardo, entre otras cosas, dirigido a dos áreas distintas. Por un lado han trabajado junto a la plataforma de streaming Netflix para mejorar el procesamiento de las transmisiones que realizan, y por otro han avanzado en la interacción entre la audiencia y los contenidos en espectáculos deportivos, como la NFL.

Deportes

La compañía se encuentra trabajando con distintos atletas olímpicos para poder mejorar, con apoyo de la inteligencia artificial, sus entrenamientos. Para poder completar este trabajo la compañía ha estado trabajando de cerca con el campeón mundial de decatlón Ashton Eaton.

Consumo

Además del trabajo de inteligencia artificial que están realizando para sus computadoras, la compañía también ha venido impulsando este tema en conjunto con compañías como Adobe, esto con el objetivo de facilitar las tareas que realizan sus usuarios.

See how Intel and @AdobeSensei power faster photo editing on thin and light laptops. (Spoiler: it’s all about the AI). #CES2020 pic.twitter.com/r5eKXVFGPq

— Intel @ #CES2020 (@intel) January 7, 2020