CFE cancela licitación para superautopista eléctrica

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) canceló la licitación para la línea de transmisión eléctrica de Oaxaca a Morelos, planteada bajo la administración de Enrique Peña Nieto.

“La CFE ha decidido cancelar el concurso abierto No. CFE-0036-CASOA-0001-2018 del proyecto ‘303 LT en corriente directa Ixtepec potencia – Yautepec Potencia”, detalló la empresa productiva del Estado en una notificación a las empresas registradas al concurso, publicada el pasado 25 de enero.

La compañía que dirige Manuel Bartlett argumentó que el análisis de las características de este proyecto, en el marco de las estrategia financiera y de inversión para el fortalecimiento de proyectos prioritarios de gran magnitud, se determina que no existen las condiciones para continuar con el concurso.

La superautopista de corriente directa de alto voltaje (HVDC) tendría una capacidad de transporte hasta 3,000 MegaWatts en 500 kilovoltios. Incluiría dos estaciones convertidoras, siete subestaciones eléctricas, una línea de transmisión en corriente directa de 610 kilómetros y cinco líneas de transmisión en corriente alterna que suman 295 km. La inversión estimada sería de 1,700 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Además de un bajo impacto ambiental y grandes reducciones en las pérdidas de energía, el gobierno anterior justificó que la licitación permitiría enviar energía renovable al centro del país, particularmente energía eólica.

Este concurso contaba con más de 30 empresas registradas, como ABB y Siemens, cuyo fallo estaba programado para el 8 de marzo de 2019, tras haber sido pospuesta en múltiples ocasiones y tendría una vigencia hasta 2043.

“La presente cancelación no implica responsabilidad alguna para la CFE, la cual no será responsable por los costos asociados con la preparación de las ofertas de los concursantes, por lo que no existe ninguna obligación para otorgar compensación o indemnización alguna”, afirmó la compañía en el documento.

El documento de la cancelación fue firmado por el subdirector de CFE, Gustavo A. Salvador Danini.

Aún sigue pendiente otra línea de transmisión alterna de Sonora a Baja California, que pretende conectar al sistema aislado del norte con el resto del país, cuya licitación está a cargo la Secretaría de Energía.