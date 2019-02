CFE perdió 30,000 millones por ‘electrohuachicol’ durante 2018

Las pérdidas por robo de electricidad a Comisión Federal de Electricidad (CFE) representaron 30,000 millones de pesos (mdp) durante 2018.

El director corporativo de finanzas, José Antonio Rojas Nieto, explicó en conferencia de prensa que esta cifra corresponde a pérdidas no técnicas. Esta variable es conocida como ‘diablitos’ o ‘electrohuachicol’.

El director general de CFE, Manuel Bartlett, reconoció que hay micronegocios como taquerías y torterías que se ‘cuelgan’, pero no son nada comparados con el robo de electricdad de las grandes empresas.

“Siempre ha habido robo de energía en grandes empresas, en hoteles, en grandes industrias que manejan los medidores y se ha generado desde hace años el no pago de los grandes. No son los chiquitos. El costo no es que sea aceptable, que se cuelguen. Pero toda una colonia no se roba lo que se puede robar una empresa”, agregó el directivo.

PUBLICIDAD

Sobre los nombres de las compañías, Bartlett declinó compartir nombres por el momento, pero prometió que se revisarán que las empresas paguen lo justo.

Otros 30,000 millones de pesos corresponden a pérdidas técnicas, es decir, la merma de transmitir la electricidad.

Las pérdidas técnicas y no técnicas equivalen al 14% de la electricidad que la compañía estatal transmite y distribuye.

La cartera vencida CFE ascendió a 45,000 millones de pesos en los últimos dos años, y tiene convenios de pagos cercanos a 5,000 millones, básicamente de usuarios residenciales.

“El índice de cobranza es 95%, es muy importante, así es, la gente paga su luz. Tenemos usos ilícitos, estos números que acabo de dar pero no, la gente paga su luz, el 95%”, destacó Rojas.

Rojas destacó que el gobierno federal debe casi 900 millones. También 7,000 millones de los gobiernos estatales y 7,000 millones más de municipios.

Te recomendamos: