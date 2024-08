Champions League tendrá sorteo híbrido con la implementación de nuevo software

La UEFA dreveló este miércoles que el sorteo de la próxima y novedosa edición de la Champions League será híbrido, con una pequeña sección manual para sacar las bola correspondiente de cada equipo y con otra, la más importante, totalmente digital, con un software que determinará de manera aleatoria los rivales de cada club.

El máximo organismo del fútbol de clubes europeo, que ya utilizó en las últimas ediciones un software para ayudar al correcto desarrollo del sorteo, informó en una reunión telemática que implementará una tecnología similar para decidir los 8 enfrentamientos de cada equipo en la fase de grupos de la Champions League, con un formato novedoso en forma de liguilla con 36 equipos.

En este nuevo formato de competición, los que finalicen entre el 1º y el 8º pasarán directamente a octavos de final; los que finalicen entre el puesto 9 y el 24 disputarán un play-off a ida y vuelta para entrar; y los que acaben entre el 25 el 36 quedarán eliminados.

Los 36 equipos estarán ordenados antes del sorteo, según su coeficiente, en 4 bombos. Al único al que no se le tiene en cuenta su coeficiente es el actual campeón, en este caso el Real Madrid, que irá al bombo 1 de cualquier manera. Lo mismo sucederá en próximas ediciones.

Cada equipo se enfrentará a 2 combinados de su propio bombo y a otros 2 de cada uno de los otros 3 bombos restantes para sumar un total de 8 partidos, de los que disputará 4 en casa y 4 fuera. Los partidos que cada equipo juegue en casa o fuera también lo decide aleatoriamente el mencionado software.

Así, cada equipo jugará un total de 8 partidos en Champions League y Liga Europa, mientras que en Liga Conferencia serán solo 6. En esta última competición habrá 6 bombos en lugar de 4 y los equipos se medirán a un equipo de cada bombo, incluyendo el propio.

Sorteo mantendrá una de las principales reglas

El formato del sorteo mantiene la regla de no enfrentar a 2 equipos del mismo país e incluye una nueva regla de no colocar a un equipo más de 2 rivales de otro país. Por ejemplo, un equipo español no podrá enfrentarse a otro español y tampoco podrá enfrentarse a más de 2 ingleses en esta primera fase.

Según explicó Tobias Hedtstück, Director de Competiciones de Clubes de la UEFA, en caso de haber mantenido el sistema anterior, el sorteo hubiera durado más de 3 horas y habría que haber utilizado más de 1,000 bolas y 36 bombos.

De esta manera, sacando una bola de manera manual y emparejando aleatoriamente con el software, a medida que el sorteo vaya avanzando las posibilidades se irán reduciendo y con ello la duración, que se mantendrá similar a la de años anteriores.

La empresa “AeLive” es la que se proporciona el software del sorteo y, presente en la reunión explicativa, aseguró que está preparada para repeler cualquier ciberataque que pueda interferir en el sorteo. Un software diferente hará las construcción del calendario.

Y en relación a este tema, al de la confianza del aficionado en un sorteo que será prácticamente en su totalidad automático, Giorgio Marchetti, Secretario General Adjunto y Director de Fútbol de la UEFA, quiso despejar cualquier duda al respecto.

“Justo para convencer al aficionado hemos contratado una empresa externa apara hacerlo”, declaró.

La UEFA confirmó, además, que las fechas y horarios específicos de los partidos de las tres competiciones europeas se confirmarán el sábado 31 de agosto. El sorteo de la Champions League se realizará el 29; mientras que los sorteos de la Liga Europa y la Liga Conferencia se realizarán el 30, todos en Mónaco.

