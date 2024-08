Checa los adelantos de ‘The Last of Us’ y ‘The White Lotus’

La plataforma de streaming Max presentó adelantos de las continuaciones de sus series más exitosas como “The Last of Us” y “The White Lotus”, así como una nuevas series dentro de los universos de “Game of Thrones” e “It” de las novelas más aclamadas de George R.R. Martin y Stephen King, respectivamente.

Dentro de las nuevas producciones que se esperan dentro de Max, destaca “El caballero de los siete reinos”, una nueva historia que expande los horizontes en el apartado visual de las novelas que se desprenden de la línea principal de Westeros.

La serie explorará las aventuras de Sr Duncan y su escudero Egg, un siglo antes de los acontecimientos que se presenciaron en Juego de Tronos, dando aún ostentaciones del linaje de los Targaryen en el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón que se mantiene presente entre los vivos.

Continuando con las nuevas producciones, Max apuesta una vez más por la franquicia de “It”, donde el temible payaso que ha aterrado a más de uno en la pantalla grande en sus dos entregas cinematográficas, ahora tendrá su propia serie donde se explorará una visión extendida que ofreció Andy Muschietti en las películas.

“IT: Bienvenidos a Derry”, es hasta el momento el título de esta nueva entrega que se basa en la famosa novela de Stephen King y que trae el regreso del director de las cintas, así como de Barbara Muschietti y Jason Fuchs dentro de la producción.

Max anuncia el regreso de sus dos series más exitosas en 2025

La adaptación de “The Last of Us” cautivó no solo a los fans del videojuego, sino que también a una nueva audiencia con la historia entre Joel y Ellie en medio de un apocalipsis zombie, por lo que Max apuesta nuevamente para traer una nueva temporada.

En un primer avance se muestra el regreso de Pedro Pascal y Bella Ramsey en sus respectivos papeles protagónicos, así como el rumbo que tomará la historia en busca de tomar elementos de la segunda entrega de uno de los juegos más populares de la cultura popular.

Al elenco se unen Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino, entre otros; además de Craig Mazin y Neil Druckmann como parte de la producción.

Por último, de las series más galardonadas de la plataforma, “The White Lotus”, se publicó un primer vistazo de su tercer temporada, la cual fue grabada en Tailandia.

Esta nueva entrega de la famosa serie nos presentará a un nuevo grupo de huéspedes en un complejo de lujo, entre donde destacan los actores Leslie Bibb, Carrie Coon, Francesca Corney, Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius y Christian Friedel.

Aunque no hay más detalles por el momento, se cataloga como uno de los estrenos más esperados para el 2025.

