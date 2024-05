Checklist financiero de mitad de año: 5 cosas que deberías hacer con tu dinero

Prestar atención a tus finanzas personales es crucial para seguir tu presupuesto y ahorrar dinero para emergencias, para tu retiro y otros objetivos vitales. Estamos a punto de terminar mayo y es un buen momento para hacer balance de cómo van las cosas.

Durante una evaluación de mitad de año es posible que descubras que los objetivos financieros que te habías fijado han sido cumplidos, van bien o se han vuelto un poco más difíciles de conseguir, por lo que tendrás que hacer ajustes.

También podrás determinar si son necesarios algunos cambios en tu presupuesto, inversiones, ahorro y pago de deudas. Estos son puntos claves que debes revisar a mitad de año para ayudarte a ti mismo(a) a mantenerte en el buen camino para alcanzar sus objetivos monetarios en 2024.

Tu presupuesto

Una parte importante de tu revisión financiera en junio es analizar tu presupuesto y ajustarlo según sea necesario. Identifica las áreas en las que estás gastando más o menos de lo esperado. Una vez que las conozcas, puedes elegir si asignarles más dinero o encontrar formas de reducir tus gastos.

Tu fondo de emergencias

Un fondo de emergencias es una cuenta de ahorros que necesitas reservar para cubrir cualquier gasto inesperado, como una factura médica sorpresa, una descompostura del automóvil o una reparación del hogar. Al tener un fondo de emergencia al cual recurrir, estás preparado financieramente para cuando las cosas salgan mal, así no tendrás que retirar fondos de tu cuenta corriente o de tus inversiones a largo plazo.

El tamaño de tu fondo de emergencia depende en gran medida de tu situación individual: tus gastos y facturas mensuales, tus ingresos y el tamaño de tu familia. La regla general es tener de tres a seis meses de gastos de manutención en tu fondo de emergencias, pero incluso reservar unos cuantos miles (si no puedes ahorrar tanto) es mejor que no tener nada.

Para aumentar tu fondo de emergencias prueba lo siguiente: considera tu presupuesto y dónde puedes reasignar fondos para el ahorro; programa una transferencia automática a tu cuenta de ahorros cada vez que te paguen que funcione dentro de tu presupuesto; asegúrate de que tu dinero funcione de forma inteligente, mantén tu fondo de emergencias en una cuenta de ahorros de alto rendimiento para ganar intereses y aún así tener acceso a tu dinero en efectivo; por último, si recibes cualquier ingreso adicional, considera aumentar tu fondo de emergencias.

Tu gestión de deudas

Si tu plan financiero te ha llevado a priorizar el pago de tus deudas, este es el momento de comprobar tu progreso y estrategia para hacerlo.

Hay que tener en cuenta dos cosas al priorizar la deuda en tu estrategia de pago: saber que no toda la deuda es igual, ya que los diferentes préstamos tienen diferentes tasas de interés; y dos, considera que todo el mundo necesita un fondo de emergencias.

Da prioridad al pago de las deudas de intereses más altos. Y, antes de acelerar el pago de tus deudas, asegúrate de que ya tienes ese fondo reservado, pues una emergencia financiera inesperada terminará aumentando tu deuda y obstaculizará tus esfuerzos por pagarla.

Tu historial crediticio

Parte de tu revisión financiera de mitad de año debe incluir la revisión de tu informe de crédito. Cerciórate de aclarar cualquier error que encuentres en tu reporte de crédito.

Comprueba también tu score de crédito y, si ha fluctuado mucho, determina el motivo. Tu puntuación aumenta si has realizado tus pagos a tiempoy disminuye si te has atrasado en los pagos.

Tus objetivos financieros

Tus objetivos están sujetos a cambios. Tal vez un bebé haya alterado los planes para el cierre de año, quizá tu retiro se vea afectado por cambios en tus circunstancias de trabajo o en tu cartera de inversiones. Es posible que incluso quieras o necesites añadir un nuevo objetivo a tu lista. Este es un momento para pensar más cuidadosamente si tus objetivos siguen vigentes o si necesitas actualizarlos y hacer los ajustes apropiados en tu plan financiero.

Y un extra…

Tu ahorro para el retiro

No te olvides de tener un plan de aportaciones voluntarios para tu retiro. Busca formas de ajustar tu presupuesto para no dejar esto al último. Recuerda que no te estás quitando dinero hoy, sino que estás invirtiendo para autoasegurarte un futuro financieramente más seguro.

