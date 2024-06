‘Checo’: No tenía agarre y patinaba mucho; nuestra calificación fue un desastre absoluto

EFE.- El mexicano Sergio (Checo) Pérez, subcampeón del mundo de Fórmula Uno el año pasado, que largará decimosexto este domingo en el Gran Premio de Canadá, el noveno del año, declaró en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, donde quedó eliminado en la primera ronda de la calificación (Q1), que “no tenía agarre y patinaba demasiado” y que su “calificación fue un desastre absoluto”.

“En estas condiciones, de algún modo, no podíamos encender el eje trasero; no podía apoyarme en él en absoluto y no tenía confianza en ese momento para apretar a tope. Básicamente, no tenía agarre; patinaba demasiado y eso supuso que nuestra calificación fuese un desastre absoluto”, dijo ‘Checo’, nacido hace 34 años en Guadalajara (Jalisco) y que no pudo festejar este sábado, con un mejor resultado, su reciente renovación con la escudería austriaca hasta 2026.

“Tenemos que echar un vistazo al asunto y entender la razón de lo sucedido. Echando la mirada atrás, podríamos haber hecho muchas cosas diferentes, pero al final nos faltó algo de ritmo. Tan sencillo como eso”, explicó el bravo piloto tapatío -con seis victorias y 39 podios en la F1- después de la cronometrada principal de este sábado.

“Hay una serie de problemas fundamentales que tenemos que afrontar, entender y resolver, para asegurarnos de que estamos en disposición de mejorar en las próximas carreras”, declaró.

“Estoy enojado conmigo mismo. Somos un equipo y no es un momento ideal para nosotros; pero estamos completamente centrados en mañana; y ojalá que podamos salvar algo y sumar algunos puntos”, apuntó ‘Checo’ este sábado en Montreal.

“Esperemos que la meteorología nos pueda ayudar. Puede hacer las cosas impredecibles; y tenemos que mirar qué podemos hacer con la estrategia, también”, manifestó el mexicano de Red Bull en Canadá.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Inspírate, descubre y comparte. ¡Síguenos y encuentra lo que buscas en nuestro Instagram!