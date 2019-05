China accede a seguir negociando con EU; Trump promete acuerdo

Reuters.- China dijo este martes que acordó seguir negociando con Estados Unidos para poner fin a las hostilidades comerciales, mientras que el presidente Donald Trump se mostró más confiado en que los dos países llegarán a un pacto en el «momento apropiado».

El tono ligeramente positivo por parte de autoridades de ambos países se produce después de una reciente escalada en la guerra comercial, ya que el lunes China anunció detalles de nuevas alzas arancelarias a las importaciones de bienes estadounidenses en respuesta a una medida similar de Washington.

La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos dijo que tenía planes de sostener una audiencia pública en junio sobre la idea de aplicar aranceles de hasta 25% a bienes chinos por otros 300,000 millones de dólares. Los celulares y las computadoras portátiles estarían incluidas en esa lista, pero no los fármacos, indicó.

La posibilidad de que la economía global se vea fuertemente impactada por una confrontación más agresiva entre China y Estados Unidos ha conmocionado a los mercados financieros y ha generado una acentuada liquidación de acciones en la última semana.

«Entiendo que China y Estados Unidos han acordado continuar con sus discusiones relevantes. En cuanto a cómo se realizarán, creo que eso depende de las siguientes consultas entre ambas naciones», dijo en una rueda de prensa Geng Shuang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin ofrecer detalles.

Pero China no será intimidada, añadió. «Esperamos que el lado estadounidense no malinterprete la situación ni subestime la determinación y voluntad de China se salvaguardar sus intereses».

Confía Trump en acuerdo

Desde Washington, Trump defendió sus argumentos en la guerra comercial y prometió que sellará un acuerdo pronto con su homólogo chino, Xi Jinping, con quien planea reunirse en la próxima cumbre del G-20 en Japón.

«Cuando llegue el momento apropiado lograremos un acuerdo con China», dijo el mandatario republicano en una serie de tuits matutinos. «Sucederá mucho más rápido de lo que la gente cree (…) Ahora estamos en una mucho mejor posición», afirmó.

….of the tremendous ground we have lost to China on Trade since the ridiculous one sided formation of the WTO. It will all happen, and much faster than people think!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2019