China busca competir con EU con cable submarino de internet de 500 mdd

Reuters. – Una guerra tecnológica entre Beijing y Washington y que podría fragmentar el tejido de internet podría estar en puerta dado que empresas estatales chinas en telecomunicaciones estarían desarrollando una red submarina de cable de fibra óptica de unos 500 millones de dólares y que uniría a Asia, Medio Oriente y Europa.

De acuerdo con cuatro personas implicadas en este acuerdo, el proyecto chino busca competir con un plan similar respaldado el gobierno de Estados Unidos.

Se trata de las tres principales compañías chinas —China Telecommunications Corporation (China Telecom), China Mobile Limited y China United Network Communications Group Co Ltd (China Unicom)— están trazando una de las redes de cable submarino más avanzadas y de mayor alcance del mundo.

Conocido como EMA (Europa-Oriente Medio-Asia), el cable propuesto uniría Hong Kong con la provincia insular china de Hainan, antes de serpentear hasta Singapur, Pakistán, Arabia Saudita, Egipto y Francia.

El cable, cuyo tendido costaría unos 500 millones de dólares, sería fabricado e instalado por la empresa china HMN Technologies Co Ltd, una firma de rápido crecimiento que trabaja con cables cuya empresa predecesora era propiedad mayoritaria del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei Technologies Co Ltd, dijeron las personas.

HMN Tech, propiedad mayoritaria de Hengtong Optic-Electric Co Ltd, que cotiza en bolsa en Shanghái, recibirá subvenciones del Estado chino para construir el cable.

China Mobile, China Telecom, China Unicom, HMN Tech, Hengtong y el Ministerio de Asuntos Exteriores chino no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La noticia del proyecto de cable llega tras un artículo de Reuters del mes pasado que revelaba cómo el gobierno de Estados Unidos, preocupado por el posible espionaje de datos en de internet por parte de Pekín, ha frustrado con éxito varios proyectos chinos de cable submarino en el extranjero en los últimos cuatro años.

Washington también ha bloqueado licencias para cables submarinos privados previstos que habrían conectado Estados Unidos con el territorio chino de Hong Kong, incluidos proyectos liderados por Google LLC, Meta Platforms, Inc y Amazon.com Inc.

Los cables submarinos transportan más del 95% de todo el tráfico internacional de internet. Durante décadas, estos conductos de alta velocidad han sido propiedad de grupos de empresas de telecomunicaciones y tecnología que aúnan sus recursos para construir estas vastas redes de modo que los datos puedan circular sin problemas por todo el mundo.

Pero estos cables, vulnerables al espionaje y al sabotaje, se han convertido en armas de influencia en una creciente competencia entre Estados Unidos y China. Las superpotencias luchan por dominar las tecnologías avanzadas que podrían determinar la supremacía económica y militar en las próximas décadas.

El proyecto EMA, liderado por China, pretende rivalizar directamente con otro cable que está construyendo actualmente la empresa estadounidense SubCom LLC, denominado SeaMeWe-6 (Sudeste Asiático-Oriente Medio-Europa Occidental-6), que también conectará Singapur con Francia, pasando por Pakistán, Arabia Saudita, Egipto y un par de países más a lo largo de la ruta.

El consorcio del cable SeaMeWe-6 —que originalmente incluía a China Mobile, China Telecom, China Unicom y operadores de telecomunicaciones de otros países— eligió inicialmente a HMN Tech para construirlo. Sin embargo, una exitosa campaña de presión del Gobierno estadounidense hizo que el contrato pasara a SubCom el año pasado, informó Reuters en marzo.

La ofensiva estadounidense incluyó la concesión de millones de dólares en becas de formación a empresas de telecomunicaciones extranjeras a cambio de que eligieran SubCom en lugar de HMN Tech. El Departamento de Comercio de Estados Unidos también impuso sanciones a HMN Tech en diciembre de 2021, alegando que la empresa pretendía adquirir tecnología estadounidense para ayudar a modernizar el Ejército Popular de Liberación de China.

Esa medida socavó la viabilidad del proyecto al imposibilitar que los propietarios de un cable construido por HMN vendieran ancho de banda a empresas tecnológicas estadounidenses, que suelen ser sus principales clientes.

China Telecom y China Mobile se retiraron del proyecto después que SubCom obtuviera el contrato el año pasado y, junto con China Unicom, empezara a planificar el cable de EMA, explicaron las cuatro personas implicadas. Se espera que las tres empresas estatales de telecomunicaciones chinas posean más de la mitad de la nueva red, pero también están cerrando acuerdos con socios extranjeros.

Las compañías chinas firmaron este año memorandos de entendimiento con cuatro empresas de telecomunicaciones: la francesa Orange SA, Pakistan Telecommunication Company Ltd (PTCL), Telecom Egypt y Zain Saudi Arabia, una unidad de la empresa kuwaití Mobile Telecommunications Company K.S.C.P.

