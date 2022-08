China censura y cambia final de la nueva película de los Minions

Reuters.- Censores modificaron el final de la reciente película de animación Minions: Nace un villano para su estreno en China, advirtieron este fin de semana usuarios de redes sociales en todo el país.

El montaje es un ejemplo más de cómo las autoridades chinas editan una película popular de Hollywood para hacerla más políticamente correcta, lo que ha llevado a algunos espectadores a lamentar los cambios.

Según las publicaciones y capturas de pantalla de la película compartidas en Weibo, una plataforma similar a Twitter, los censores añadieron un apéndice en el que Wild Knuckles, un personaje principal de la película de atracos, era capturado por la policía y cumplía 20 años de cárcel.

Gru, un cómplice de Wild Knuckles “volvió con su familia” y “su mayor logro es ser el padre de sus tres hijas”, muestran las capturas de pantalla de la película.

En la versión internacional, la película termina con Gru y Wild Knuckles, los dos antihéroes ladrones de la historia, cabalgando juntos después de que Wild Knuckles fingiera su propia muerte para eludir la captura de las autoridades.

Numerosos comentaristas en línea se burlaron de la adición, diciendo que parecía una presentación de PowerPoint.

DuSir, un editor de críticas de películas en línea con 14.4 millones de seguidores en Weibo, señaló que la versión china de la película dura un minuto más que la versión internacional y se preguntó por qué era necesario el minuto extra.

“Sólo nosotros necesitamos una guía y un cuidado especiales, por miedo a que un dibujo animado nos ‘corrompa'”, escribió DuSir en un artículo publicado el sábado.

Universal Pictures, la distribuidora de la película en Estados Unidos, no respondió a una solicitud de comentarios fuera del horario de trabajo.

Huaxia Film Distribution Co. y China Film Co., distribuidoras de la película en China, no respondieron a una solicitud de comentarios.

China impone una cuota al número de películas extranjeras que pueden proyectarse en las salas de cine nacionales. Muchas de las películas de Hollywood que se proyectan en el país tienen ciertas escenas omitidas o alteradas.

A veces, algunos espectadores señalan que los finales alternativos de las películas se alejan del original.

El año pasado, los espectadores chinos de la clásica película de 1999 Fight Club se dieron cuenta de que el final original, en el que el protagonista y su alter ego detonan un conjunto de rascacielos, no aparecía en la versión que se proyectaba en el sitio local de streaming Tencent Video.

En su lugar, un guión en pantalla decía que la policía “descubrió rápidamente todo el plan y detuvo a todos los criminales, impidiendo con éxito que la bomba explotara”.

Los cambios fueron objeto de numerosas burlas entre los seguidores chinos de la película original e incluso suscitaron respuestas del director de la película y del autor de la novela en la que se basaba. Posteriormente, Tencent restauró el final original.

