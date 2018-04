China devuelve golpe a EU; Trump no ve guerra comercial

Reuters.- China no se quedó con los brazos cruzados y rápidamente contestó a los planes del gobierno de Donald Trump para imponer aranceles a productos chinos por valor de 50,000 millones de dólares, aprobando una lista de gravámenes similares a importaciones estadounidenses claves como soja, aviones, autos, carne y productos químicos.

La rapidez con la que está escalando el pulso entre Washington y Pekín -China tardó menos de 11 horas en responder con las mismas medidas- provocó una abrupta liquidación de los mercados bursátiles y de materias primas globales.

Trump negó que estas represalias equivalgan a una guerra comercial entre las dos mayores superpotencias económicas mundiales. “No estamos en una guerra comercial con China, esa guerra fue perdida hace muchos años por las personas tontas, o incompetentes, que representaban a Estados Unidos”, tuiteó el mandatario temprano el miércoles.

We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2018