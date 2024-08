China recurre a la nube de Amazon y sus rivales para acceder a chips de EU de alta gama e IA

Las entidades chinas vinculadas al Estado están utilizando servicios en la nube proporcionados por Amazon o sus rivales para acceder a chips estadounidenses avanzados y capacidades de inteligencia artificial que no pueden adquirir de otra manera, según mostraron documentos de licitación pública recientes.

El gobierno de Estados Unidos ha restringido la exportación de chips de inteligencia artificial de alta gama a China durante los últimos dos años, citando la necesidad de limitar las capacidades militares chinas.

Sin embargo, proporcionar acceso a dichos chips o modelos avanzados de IA a través de la nube no constituye una violación de las regulaciones estadounidenses, ya que solo están reguladas las exportaciones o transferencias de un producto, software o tecnología.

Una revisión de Reuters de más de 50 documentos de licitación publicados durante el año pasado en bases de datos chinas disponibles públicamente mostró que al menos 11 entidades chinas han buscado acceso a tecnologías estadounidenses restringidas o servicios en la nube.

Entre ellos, cuatro nombraron explícitamente a Amazon Web Services (AWS) como proveedor de servicios en la nube, aunque accedieron a los servicios a través de empresas intermediarias chinas en lugar de hacerlo directamente desde AWS.

Los documentos de licitación, de los que Reuters es el primero en informar, muestran la amplitud de las estrategias que están empleando las entidades chinas para asegurar la capacidad informática avanzada y acceder a modelos de inteligencia artificial generativa. También subrayan cómo las empresas estadounidenses están capitalizando la creciente demanda de potencia informática de China.

“AWS cumple con todas las leyes estadounidenses aplicables, incluidas las leyes comerciales, con respecto a la prestación de servicios de AWS dentro y fuera de China”, afirmó un portavoz del negocio de nube de Amazon.

Según la firma de investigación Canalys, AWS controla casi un tercio del mercado mundial de infraestructura en la nube. En China, AWS es el sexto proveedor de servicios en la nube más importante, según la firma de investigación IDC.

La Universidad de Shenzhen gastó 200,000 yuanes (27,996 dólares) en una cuenta de AWS para obtener acceso a servidores en la nube con chips Nvidia A100 y H100 para un proyecto no especificado, según un documento de licitación de marzo. Obtuvo este servicio a través de un intermediario, Yunda Technology Ltd Co, según el documento.

Las exportaciones a China de los dos chips Nvidia, que se utilizan para impulsar modelos de lenguaje grande (LLM) como ChatGPT de OpenAI, están prohibidas por Estados Unidos.

La Universidad de Shenzhen y Yunda Technology no respondieron a las solicitudes de comentarios. Nvidia se negó a comentar sobre el gasto de la Universidad de Shenzhen o sobre cualquiera de los acuerdos de otras entidades chinas.

Zhejiang Lab, un instituto de investigación que desarrolla su propio LLM, GeoGPT, dijo en un documento de licitación en abril que tenía la intención de gastar 184,000 yuanes para comprar servicios de computación en la nube de AWS, ya que su modelo de IA no podía obtener suficiente potencia informática de Alibaba.

Un portavoz de Zhejiang Lab dijo que no se llevó a cabo la compra, pero no respondió a las preguntas sobre el motivo de esta decisión o cómo cumplió con los requisitos de potencia informática de su LLM. La unidad de nube de Alibaba, Alicloud, no respondió a una solicitud de comentarios.

Reuters no pudo determinar si la compra se llevó a cabo o no.

El gobierno de Estados Unidos ahora está tratando de endurecer las regulaciones para restringir el acceso a través de la nube.

“Esta laguna legal me ha preocupado durante años y hace tiempo que deberíamos haberla abordado”, dijo a Reuters Michael McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en un comunicado, refiriéndose al acceso remoto a la informática estadounidense avanzada a través de la nube por parte de entidades extranjeras.

En abril se presentó en el Congreso una legislación que faculta al Departamento de Comercio para regular el acceso remoto a la tecnología estadounidense, pero no está claro si se aprobará ni cuándo.

Un portavoz del departamento dijo que estaba trabajando en estrecha colaboración con el Congreso y “buscando recursos adicionales para fortalecer nuestros controles existentes que restringen a las empresas de la República Popular China el acceso a chips de inteligencia artificial avanzados a través del acceso remoto a la capacidad de computación en la nube”.

El Departamento de Comercio también propuso una norma en enero que requeriría que los servicios de computación en la nube de Estados Unidos verifiquen a los grandes usuarios de modelos de IA e informen a los reguladores cuando utilicen servicios de computación en la nube de Estados Unidos para entrenar grandes modelos de IA capaces de “actividad cibernética maliciosa”.

La norma, que aún no ha sido finalizada, también permitiría al secretario de Comercio imponer prohibiciones a los clientes.

“Somos conscientes de que el Departamento de Comercio está considerando nuevas regulaciones y cumplimos con todas las leyes aplicables en los países en los que operamos”, dijo el portavoz de AWS.

Las entidades chinas también buscan acceder a Microsoft.

En abril, la Universidad de Sichuan anunció en un documento de licitación que estaba construyendo una plataforma de inteligencia artificial generativa y comprando 40 millones de tokens OpenAI de Microsoft Azure para respaldar la ejecución de este proyecto. El documento de adquisición de la universidad en mayo mostró que Sichuan Province Xuedong Technology Co Ltd suministró los tokens.

Microsoft no respondió a las solicitudes de comentarios. La Universidad de Sichuan y la provincia de Sichuan Xuedong Technology no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la compra.

OpenAI dijo en un comunicado que sus propios servicios no cuentan con soporte en China y que Azure OpenAI opera bajo las políticas de Microsoft. No hizo comentarios sobre las licitaciones.

El Instituto de Investigación Avanzada de Suzhou de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China (USTC) dijo en un documento de licitación en marzo que quería alquilar 500 servidores en la nube, cada uno alimentado por ocho chips Nvidia A100, para un propósito no especificado.

La licitación fue realizada por Hefei Advanced Computing Center Operation Management Co Ltd, según mostró un documento de adquisición en abril, pero el documento no nombró al proveedor de servicios en la nube y Reuters no pudo determinar su identidad.

La USTC fue agregada en mayo a una lista de control de exportaciones de Estados Unidos conocida como “Lista de entidades” por adquirir tecnología estadounidense para computación cuántica que podría ayudar al ejército de China y por participar en el desarrollo de su programa nuclear.

La USTC y el Centro de Computación Avanzada de Hefei no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Amazon ha ofrecido a las organizaciones chinas acceso no sólo a chips de IA avanzados, sino también a modelos de IA avanzados como Claude de Anthropic, a los que no pueden acceder de otra manera, según publicaciones públicas, licitaciones y materiales de marketing revisados ​​por Reuters.

“Bedrock ofrece una selección de LLM líderes, incluidos modelos de código cerrado destacados como Claude 3 de Anthropic”, dijo Chu Ruisong, presidente de AWS Greater China, en una conferencia temática de IA generativa en Shanghái en mayo, refiriéndose a su plataforma en la nube.

En varias publicaciones en chino para desarrolladores y clientes de AWS, Amazon destacó la oportunidad de probar “modelos de IA de clase mundial” y mencionó a la empresa de juegos china Source Technology como uno de sus clientes que utilizan Claude.

Amazon tiene equipos de ventas dedicados a atender a clientes chinos a nivel nacional e internacional, según dos ex ejecutivos de la empresa.

Después de que Reuters se pusiera en contacto con Amazon para pedirle comentarios, la empresa actualizó decenas de publicaciones en sus canales en chino con una nota que decía que algunos de sus servicios no estaban disponibles en sus regiones de nube de China. También eliminó varias publicaciones promocionales, incluida una sobre Source Technology. Amazon no explicó el motivo de la eliminación de las publicaciones y no respondió a una consulta de Reuters al respecto.

“Los clientes de Amazon Bedrock están sujetos al acuerdo de licencia de usuario final de Anthropic, que prohíbe el acceso a Claude en China tanto a través de la API (interfaz de programación de aplicaciones) Bedrock de Amazon como a través de la propia API de Anthropic”, dijo el portavoz de AWS.

Anthropic afirmó que no apoya ni permite que los clientes o usuarios finales dentro de China accedan a Claude.

“Sin embargo, las subsidiarias o divisiones de productos de empresas con sede en China pueden usar Claude si la subsidiaria está ubicada en una región respaldada fuera de China”, dijo un portavoz de Anthropic.

Source Technology no respondió a una solicitud de comentarios.

