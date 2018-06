Mentiras, China y Putin: resolviendo el misterio de la fortuna perdida de Wilbur Ross

Por Dan Alexander

En medio de los dolores de cabeza del presidente Trump al elegir a sus secretarios del gabinete, desde el neófito Rex Tillerson hasta el conflictivo Scott Pruitt y la poco preparada Betsy DeVos, Wilbur Ross fue un tónico. Con su traje azul y décadas de negociación, tenía el aspecto y el currículum de un secretario de comercio. Y a diferencia de su jefe, Ross prometió desprenderse de casi todas sus posesiones al ingresar al gobierno, obteniendo elogios bipartidistas en el camino hacia una fácil confirmación. “Realmente has hecho un sacrificio muy personal”, dijo el senador Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut. “Tu servicio resultó en el despojo literal de cientos de millones de dólares”. En noviembre de 2017, Ross confirmó por escrito a la Oficina de Ética Gubernamental federal que se había despojado de todo lo que había prometido.

Pero eso no fue cierto. Después de semanas de investigación, Forbes encontró que:

Durante la mayor parte del año pasado, Ross se desempeñó como secretario de comercio mientras mantenía participaciones en compañías del gobierno chino, una empresa naviera vinculada al círculo íntimo de Vladimir Putin, un banco chipriota presuntamente atrapado en la investigación de Robert Mueller y un gran jugador en una industria que Ross ahora está investigando. Es difícil imaginar una cartera más radioactiva para un miembro del gabinete.

Hasta el día de hoy, la familia de Ross aparentemente sigue teniendo interés en estas propiedades tóxicas. En lugar de deshacerse de todas ellas, el secretario de comercio le vendió algunas de sus acciones a Goldman Sachs y, según el propio Ross, colocó otras en un fideicomiso para los miembros de su familia. Siguió tratando con China, Rusia y otros, cuando evidentemente sabía que los intereses de su familia estaban vinculados a esos países.

Además, cinco días antes de que surgieran los reportes el otoño pasado de que Ross estaba conectado con los amigos de Vladimir Putin a través de una firma naviera llamada Navigator Holdings, el secretario de comercio, que probablemente conocía dichos informes, realizó una venta corta de las acciones de la compañía vinculada al Kremlin, posicionándose para ganar dinero en la inversión cuando los precios de las acciones cayeron.

Absurdamente, mantener todos esos conflictos de interés parece ser completamente legal: un reflejo de las leyes éticas deplorablemente desprevenidas para los magnates gobernantes como Donald Trump y Wilbur Ross.

Sin embargo, parece que Ross sí infringió una ley: presentó una declaración jurada a funcionarios federales en noviembre diciendo que se deshizo de todo lo que había prometido dejar, a pesar de que todavía tenía acciones por un valor de más de 10 mdd en la firma financiera Invesco, su antiguo empleador . También mantuvo una posición corta en un banco llamado Sun Bancorp, una compañía que había prometido vender. Al mes siguiente, Ross se deshizo de las acciones en ambos.

¿Qué dice Ross sobre todo esto ahora? No mucho. Cuando Forbes preguntó, hace un mes, qué pasó con sus propiedades, pasó el mensaje a su portavoz, quien dijo que esperaba tener una respuesta al día siguiente. Cinco días más tarde, envió una declaración de una oración, prometiendo que los activos actuales de Ross se reflejarían en una declaración financiera anual, que aún no había presentado. Con dos semanas para responder a una lista de preguntas detalladas, el vocero se negó a responder a la mayoría de ellas, pero subrayó que Ross finalmente se deshizo de sus propiedades. El vocero también emitió una declaración sobre si Ross había violado la ley al mentir a los funcionarios federales. “El secretario no mintió”, dijo, y agregó que Ross presentó la documentación enmendada, que actualmente está siendo revisada por la Oficina de Ética Gubernamental.

Wilbur Ross no es conocido por decir la verdad. Un domingo por la tarde del otoño pasado, justo después de un viaje a Asia, Ross llamó a Forbes para que mintiera sobre su fortuna personal. Forbes había incluido al secretario de comercio en su ranking de multimillonarios durante años, pero su declaración financiera reveló menos de 700 mdd en activos. Cuando se le preguntó acerca de la discrepancia, Ross citó calmadamente más de 2,000 mdd en activos no revelados, diciendo que había transferido una parte de su fortuna a un fideicomiso para su familia.

Esos miles de millones de dólares aparentemente no existían, pero cuando seis senadores exigieron una investigación, Ross insistió en que sus declaraciones contenían un núcleo de verdad. “En el momento de mi conversación con el periodista, estaba en el proceso de crear un fideicomiso como mecanismo para desinvertir mis activos a fin de cumplir con mi acuerdo de ética”. Pero el acuerdo ético de Ross le exigía que se deshiciera de ellos, ya sea vendiendo sus activos o regalándolos. Simplemente colocarlos en un fideicomiso no era suficiente.

Richard Blumenthal, el mismo senador que había elogiado previamente al secretario de comercio por sus desinversiones, le pidió a Ross que describiera la estructura del fideicomiso. Él no respondió. Esa opacidad, combinada con el hecho de que la Oficina de Ética Gubernamental nunca divulgó públicamente documentos que demostraran que Ross cumplió con sus promesas de desinvertir, creó una nube de misterio en torno a los activos de Ross. Los vigilantes de ética escribieron informes condenatorios, los periodistas especulaban sobre si el secretario de comercio todavía tenía participaciones en entidades con conflicto de intereses, y un comentarista de Fox News exigió que Trump despidiera a Ross.

Todo el tiempo, la explicación de Ross sobre lo que sucedió con esos activos fue enterrada en un documento de la Oficina de Ética Gubernamental. Quizá porque mostraba una aparente violación legal por parte del secretario de comercio, los funcionarios de ética nunca firmaron la autorización para que fuera añadido a la presentación, a pesar de que recibieron la petición hace cinco meses. Y dado que no sellaron su aprobación, nunca fue revelado al público. Hasta ahora.

Según la presentación, Ross se deshizo de la mayoría de sus acciones el 25 de octubre, el último día posible en que podría deshacerse de ellas. Vendió sus “intereses de socios limitados” -generalmente dinero en efectivo depositado en los fondos de una empresa y luego invertido en varias compañías- a un “tercero independiente”. Forbes confirmó que los compradores eran fondos administrados por Goldman Sachs. Pero colocó los “intereses generales de los socios” -que también pueden contener inversiones en varias compañías y generalmente le dan al propietario una parte adicional de las ganancias futuras en el fondo- en un fideicomiso en el que ni él ni su esposa tienen intereses, según el documento. Últimamente, los viejos fondos de Ross han tenido un desempeño tan pobre que no está claro si esos intereses generales de los socios alguna vez generarán efectivo serio. Pero si el valor de las empresas que tienen de repente mejora, entonces los beneficiarios del fideicomiso podrían cosechar millones de dólares. Si los fondos ya han pagado una parte de las ganancias, y las inversiones siguen teniendo un rendimiento inferior, incluso se puede exigir a los beneficiarios que devuelvan algo de dinero, una posible razón por la cual el secretario de comercio los puso en un fideicomiso. Los representantes de Ross no respondieron preguntas sobre la estructura exacta del fideicomiso.

La presentación de ética no dice quiénes son sus beneficiarios, pero Ross aparentemente mencionó eso en su llamada telefónica de octubre a Forbes, la única ocasión conocida en la que alguna vez ha discutido públicamente el fideicomiso que usó para cumplir con su acuerdo de ética. “No soy el beneficiario”, dijo cuando se le preguntó acerca del fideicomiso. “Ese es el punto. Esto está pensado para los niños y cosas así. “¿Alguien fuera de la familia de Ross era un beneficiario? “No”, dijo.

Según Ross, él cumplió parcialmente con su acuerdo de ética al entregar activos a sus propios familiares, lo que técnicamente cuenta como una desinversión, pero dejó a la familia Ross con un puñado de acciones junto a los actores con los que se supone que Ross debe ponerse estricto.

La responsabilidad clave de Ross en este momento es: servir como uno de los principales tenientes de Trump en la actual guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo, Estados Unidos y China. Mucho antes de que Ross ingresara al gobierno de EU ya estaba haciendo negocios con el gobierno chino, destinando 100 mdd del dinero de sus inversionistas a una oferta pública inicial (OPI) de 2009 para un productor de energía eólica llamado Longyuan Power.

No era el tipo de inversión por la que la compañía de Ross, la experta en quiebras WL Ross, era conocida. En términos comerciales, una oferta pública inicial está lo más lejos posible de la bancarrota. Pero de acuerdo con cuatro ex empleados de WL Ross, la razón principal de Ross para invertir en Longyuan Power no era obtener un rendimiento. “Esa inversión se hizo únicamente para ganarse el favor de los chinos y de su gran fondo estatal de inversión”, dice uno de los antiguos colegas de Ross.

Específicamente, Ross esperaba atraer a un fondo soberano de inversión llamado China Investment Corp, para que invirtiera dinero en otro fondo suyo, según los antiguos empleados. Cuanto más colocara la entidad estatal en dicho fondo más podría recaudar Ross en honorarios e incentivos. Parecía ser una jugada estratégica: Ross podía apostar el dinero de otras personas en una OPI dudosa ahora para obtener más dinero para él en el futuro. En última instancia, el futuro secretario de comercio recaudó 500 mdd del fondo chino, según dos de los antiguos colegas. La inversión en Longyuan Power se redujo de 100 mdd a 90 mdd antes de que WL Ross lo vendiera. En un comunicado, un portavoz de Ross calificó las acusaciones en torno a Longyuan Power de “tontas y falsas”.

Armado con dinero en efectivo de los chinos, Ross depositó millones en Diamond S Shipping, que posee 45 embarcaciones en todo el mundo, convirtiéndolo en socio comercial del gobierno chino. A pesar de esa conexión, Ross inicialmente le dijo a la Oficina de Ética Gubernamental que planeaba conservar sus acciones en el negocio. Eso provocó preguntas durante su audiencia de confirmación sobre cómo el interés de Ross en el negocio de fletes podría superponerse con sus responsabilidades como miembro del gabinete. A pesar de que los documentos internos de WL Ross señalan que la globalización, el monstruo en prácticamente todas las negociaciones comerciales de la administración de Trump, impulsa el éxito de Diamond S Shipping, Ross se deshizo de las preocupaciones. “La investigación que hemos realizado sugiere que nunca ha habido un caso de envío ante el Departamento de Comercio”, dijo a los senadores. No mencionó que su socio en la empresa era el gobierno chino. En noviembre, un portavoz de Ross le dijo al Centro para la Integridad Pública que el secretario de comercio voluntariamente se deshizo de Diamond S Shipping. Pero en su “desinversión”, Ross aparentemente le entregó acciones en el negocio a su familia.

Los lazos entre la familia Ross y el gobierno chino son aún más profundos. En septiembre de 2017, una de las inversiones que aún tenía Ross, International Automotive Components Group, con sede en Luxemburgo, cerró una nueva empresa conjunta. Como parte del acuerdo, los fondos de WL Ross obtuvieron una participación del 30% junto con una empresa estatal llamada Shanghai Shenda y obtuvieron aproximadamente 300 mdd en efectivo. El mismo mes, altos funcionarios chinos organizaron conversaciones comerciales con nada menos que Wilbur Ross.

Dos meses más tarde, un colectivo de periodistas internacionales estaba desmenuzando los Paradise Papers: un tesoro de documentos que mostraban las relaciones entre algunas de las personas más ricas del mundo y las entidades extraterritoriales que controlaban. Uno de los hallazgos más deslumbrantes de su investigación: el secretario de comercio de los Estados Unidos aún tenía una participación en una firma naviera llamada Navigator Holdings, que vinculaba a Ross con algunos de los aliados más cercanos de Vladimir Putin.

Pero de acuerdo con las declaraciones de Ross, ya se había deshecho de los fondos que tenían acciones de Navigator unos días antes, el 25 de octubre. Seis días después, realizó una venta corta de la compañía. Eso significaba que si las acciones de Navigator se desplomaban por las noticias de Paradise Papers, Ross podría retirar dinero con una ganancia. Las acciones de Navigator no cayeron en picado inmediatamente después de que llegara la noticia, pero cayeron un 4% en los 11 días subsiguientes antes de que Ross abandonara su posición corta, aparentemente con ganancias.

Su familia todavía parece tener acciones en Navigator, junto con el Bank of Cyprus, otra compañía vinculada con Rusia. En 2014, después de una apuesta exitosa en el derrotado Bank of Ireland, donde Ross era miembro de la junta, dirigió su mirada hacia la institución chipriota, que había comprado el noveno banco más grande de Rusia por casi 600 millones de dólares en 2008. Ross se unió a la junta directiva como vicepresidente, un rol que compartió con Vladimir Strzhalkovskiy, quien supuestamente sirvió junto a Vladimir Putin en la KGB y luego se convirtió en viceministro de desarrollo económico del presidente ruso. Más preocupante para los colegas de Ross, la economía chipriota estaba en ruinas, y requeriría un milagro para cambiar el banco. “Quería volver a formar parte del directorio de otro banco internacional, y le encantaba volar en el avión de Invesco”, dice un ex colega. “Es posible que se haya engañado a sí mismo de que realmente era una buena idea”. No fue así. Chipre luchó para recuperarse de la recesión, y los ex empleados de WL Ross dicen que el banco probablemente no produjo el tipo de retornos que tuvo el Bank of Ireland.

Otra mala idea: aparentemente ensillar a su familia con un interés en el Bank of Cyprus. El mayor accionista del banco es una compañía relacionada con el multimillonario ruso Viktor Vekselberg, a quien Ross una vez hospedó en su oficina en 2014, según un ex colega del secretario de comercio. Cuando Vekselberg llegó a Nueva York a principios de este año, recibió otro tipo de bienvenida: los agentes que trabajan con Robert Mueller, que está investigando los intentos rusos de interferir en las elecciones presidenciales de 2016, lo detuvieron en el aeropuerto para interrogarlo. Resulta que una compañía que una vez se describió como la filial estadounidense de la firma de Vekselberg aparentemente inyectó más de medio millón de dólares en una entidad controlada por el abogado de Trump, Michael Cohen, poco después de que el presidente asumió el cargo.

La mayoría de los ex empleados de WL Ross que hablaron con Forbes no creen que el secretario de comercio tenga nada que ver con los pagos de Cohen o la interferencia rusa. Pero dada toda la atención alrededor de Trump y Rusia, ¿por qué Ross tendría algo que ver con el banco? Dice una persona que trabajó durante años con el secretario de comercio: “Huele muy mal”.

A finales del mes pasado, el presidente hizo el tipo de anuncio que generaría titulares durante los tiempos más mundanos, pero que apenas sobresale en la era de Trump. Estaba considerando iniciar una investigación sobre las importaciones de autopartes, citando preocupaciones de “seguridad nacional”. Y para dirigir el esfuerzo, quería al hombre que sabía algo sobre el negocio del automóvil, Wilbur Ross.

Antes de ser secretario de comercio, Ross incorporó una serie de compañías al International Automotive Components Group, que afirma ser el tercer fabricante mundial de piezas interiores de automóviles, con 50 plantas de fabricación en 20 países y una sede en Luxemburgo. Dependiendo de cómo se desempeñe en los próximos años, el gigante de autopartes es una de las muchas compañías que, presumiblemente, podrían dejar a la familia de Ross con una ganancia inesperada.

Es una pesadilla ética. Ross, la persona a cargo de la investigación, teóricamente podría pasar por alto cuestiones relacionadas con el International Automotive Components Group. O podría modificar sus hallazgos e ir tras sus rivales. También es totalmente legal, ya que Ross cumplió con los laxos requisitos del gobierno para la desinversión, de acuerdo con su presentación. Eso no impedirá que los externos se pregunten si Ross actúa por los mejores intereses del país o de su familia. Es una pregunta que se extiende a China, Rusia y a todas partes en las que la flota naviera de WL Ross hace negocios. Una pregunta a la que se somete el secretario de comercio, cuya familia obtendría cientos de millones de dólares aún si perdiera por completo esas acciones.