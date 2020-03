Chocan trenes del Metro en estación Tacubaya

Dos trenes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro chocaron en la estación Tacubaya de la línea 1, ubicada en la Ciudad de México.

El accidente dejó al menos dos muertos y varios heridos, de acuerdo con la cuenta de Twitter del Sistema Universitario de Urgenicas Médicas (SUUMA).

“Lamentablemente a pesar de la pronta respuesta de los propios usuarios que se encontraban en la estación Tacubaya y de los servicios de emergencia que arribaron al lugar suman ya 2 personas fallecidas tras choque de convoys del metro”, detalló la organización no gubernamental.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dijo que inició una carpeta de investigación tras el choque.

Actualización:

La jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, reportó 41 heridos y al menos un muerto tras el impacto. La funcionaria se dirige al lugar del accidente.

Me reportan el impacto de dos convoys del Metro en la estación Tacubaya. Bomberos me informa de 41 heridos y una persona que lamentablemente perdió la vida. Me dirijo en este momento al lugar.

— Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 11, 2020