Con el Foro Económico Mundial de Davos centrado en la crisis climática, las posturas antagónicas representadas por Donald Trump y Greta Thunberg volvieron a cruzar críticas.

Por un lado, el presidente estadounidense subió al escenario este martes para promocionar el “éxito” de la economía de su país y presumió que Estados Unidos es el primer productor mundial de petróleo y gas, las principales energías fósiles a las cuales se refirió como “la revolución energética americana”.

Trump evitó el tema climático casi por completo y sólo dijo que Estados Unidos se uniría a una iniciativa para plantar un billón de árboles, pero criticó a los activistas ambientales a quienes llamó “profetas de la fatalidad”.

“No es un momento de pesimismo, es un momento de optimismo. El miedo y la duda no es un buen proceso de pensamiento, (…) para abrazar las posibilidades del mañana, debemos rechazar a los perennes profetas de la fatalidad y sus predicciones del apocalipsis”.

La audiencia notó la ausencia de atención al clima, incluida la activista adolescente Greta Thunberg, la invitada estrella, que respondió en su respectiva ponencia refiriéndose a “palabras y promesas vacías” de los líderes mundiales.

“Dicen que los niños no deberían preocuparse. Dicen ‘Solo déjenos esto a nosotros. Arreglaremos esto, prometemos que no los defraudaremos. No sean tan pesimistas’. Y luego nada. Silencio. O algo peor que el silencio, palabras y promesas vacías que dan la impresión de que se están tomando medidas suficientes”, reclamó.

La adolescente sueca de 17 años de edad urgió a frenar las emisiones de gases contaminantes a fin de cumplir con el objetivo de que la tempratura global no suba más de 1.5 grados.

“Seamos claros. No necesitamos una “economía baja en carbono”, no necesitamos “reducir las emisiones”. Nuestras emisiones deben detenerse si queremos tener la oportunidad de mantenernos por debajo del objetivo de 1.5 grados. Y, hasta que tengamos las tecnologías que a escala pueden reducir nuestras emisiones a menos, entonces debemos olvidarnos del cero neto. Necesitamos cero real”, afirmó.

En ese tono, Thunberg planteó cuatro propuestas a cumplir de inmediato por empresas, bancos, instituciones y gobiernos:

Detener de inmediato todas las inversiones en exploración y extracción de combustibles fósiles. Poner fin de inmediato a todos los subsidios a los combustibles fósiles. Desinvertir en combustibles fósiles.

“No queremos que se hagan estas cosas para 2050, 2030 o incluso 2021. Queremos que esto se haga ahora”, urgió.

