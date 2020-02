Christina Koch se convierte en la mujer con la mayor estancia en el espacio

Notimex.- La astronauta de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), Christina Koch, ostenta ya la estancia en el espacio exterior más larga de una mujer, durante la cual se recabaron datos sobre los efectos de ese tipo de estadías.

Ella junto con Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Europea, y Alexander Skvostov, del organismo ruso, aterrizaron de forma segura este jueves en Kazajistán a las 4:12 (22:12 GMT).

Koch finalizó una misión de 328 días en su primer vuelo espacial, lo que permitirá a los investigadores observar los efectos del vuelo espacial de larga duración en una mujer, reporta el sitio informativo Abc7 News.

La NASA planea regresar a la Luna bajo el programa Artemis y prepararse para la exploración humana de Marte, por lo que el estudio de los datos de Koch tendrá relevancia.

