Cinepólis se reserva derecho de admisión con ‘Roma’

Cinépolis fue clara. No proyectará ‘Roma’, la película de Alfonso Cuarón, si Netflix no aplaza su estreno en al menos 90 días, a lo que la plataforma de streaming aún no ha respondido. Pero ¿realmente se respeta esa ventana de exhibición de tres meses? No necesariamente.

La película estará en Netflix a partir del 14 de diciembre. “En Cinépolis nada nos gustaría más que poder exhibir la película ROMA de Alfonso Cuarón. La consideramos como una joya de la cinematografía moderna. Desafortunadamente, ROMA fue vendida a Netflix cuyo modelo de negocio hasta ahora no ha contemplado la exhibición en salas de cine”, informó la cadena.

Lee: La condición de Cinépolis para exhibir ‘Roma’, de Cuarón

Con este trasfondo, usuarios en redes sociales han cuestionado si está condición de la cadena de cines realmente es válida, y destacan algunos ejemplos de que separar por 90 días el estreno en cine del lanzamiento en algún servicio de streaming no es una regla inflexible.

PUBLICIDAD

Un caso es la cinta ‘Annihilation’ (Aniquilación), protagonizada por Natalie Portman, la cual se estrenó el 13 de febrero de este año en los cines estadounidenses, recaudando en ocho semanas de exhibición un total de 32.7 millones de dólares (según cifras de BoxOffice Mojo), y sólo un mes después, el 12 de marzo, Netflix la liberó en su plataforma, por lo que el filme incluso convivió alrededor de un mes en el cine tradicional y en las salas de los hogares.

Otro caso es ‘La Monja’ (The Nun), la cual se encuentra actualmente disponible en Cinepólis Klic, la plataforma de streaming de la cadena de cines, y su estrenó fue el pasado 7 de septiembre. Es decir, no cumple con la ventana de 90 días que pide a Netflix para llevar ‘Roma’ a sus salas de cine.

Mientras tanto, el nuevo filme de Cuarón podrá ser visto en salas de cine independientes y otros espacios que le han abierto sus puertas, por ejemplo, el Cinematógrafo del Chopo la proyectará el 29 y 30 de este mes, así como 10 días totales de diciembre con boletos en 20 y 40 pesos.

El largometraje se proyectará en sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, del 6 al 9 de diciembre, cuya preventa en taquilla comienza este viernes.

De acuerdo al Twitter del propio Cuarón se anuncia una tercer sala en la CDMX, el Auditorio Blackberry, con proyección 4K y sonido Dolby 7.1 para este 27 del corriente a las 15, cuyas ganancias serán donadas a Pienza Sostenible A.C. así como a CACEH y Hogar Justo Hogar.