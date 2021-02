Círculo de Belleza, el ‘Amazon mexicano’ para las estéticas y estilistas

Empresa: Círculo de Belleza

Equipo: Maribel Domínguez

Fecha de fundación: 10/24/2019

Facturación 2020: 1.5 mdp

Expectativa de facturación 2021: 10 mdp

Empleados: menos de 20

En 2012, Maribel Domínguez se dio cuenta de la desconexión que había entre las marcas de productos de belleza con las pequeñas estéticas y estilistas, en ese momento surgió por primera vez la idea de crear una plataforma especializada en este sector, por lo que en 2019 fundó Círculo de Belleza, un Marketplace que vende directamente a estos negocios y profesionales.

La fundadora de la compañía cuenta en la actualidad con alrededor de 2,000 clientes registrados, así como un portafolio de más de 2,000 referencias de 14 marcas; la cual en 2020 prevé una facturación 1.5 millones de pesos y en 2021 alcance los 10 millones de pesos.

“Yo le propuse la idea a L’Oréal armar un e-commerce cerrado, en ese momento no estaba ni Amazon en México, el e-commerce apenas estaba empezando y me dijeron: ‘no, imposible que nuestra división venda online’, entonces guardé mi idea en un cajón, luego, varios años después, siguiendo, trabajando con L’Oréal ellos me buscaron y me dijeron ‘sí es necesario lanzar la plataforma online’”.

Y es que, asegura, había una desconexión completa de las marcas, las cuales no estaban atendiendo a sus clientes, principalmente a los chicos y medianos, dado que no es lo mismo atender a la cadena de salones, que al salón de una colonia popular.

La fundadora Círculo de Belleza explica que son una plataforma de comercio electrónico con diversas marcas especializadas que atiende a salones y estilistas, la cual hace entregas a toda la República Mexicana, con ventajas como pago en efectivo.

“Estamos dirigidos a un sector que esta poco bancarizado y familiarizado con las compras online, por lo que ofrecemos atención personalizada por WhatsApp, además de varias formas de pago, incluyendo efectivo a contra entrega, porque la mayoría no tiene tarjeta o cuenta bancaria”.

De hecho, Maribel Domínguez comenta que la contingencia generada por el Covid-19 los ha ayudado un poco, debido a que cambió la mentalidad de las personas y muchas que tenían la costumbre de ir al Centro a comprar sus productos, viendo en el comercio electrónico un beneficio.

Sin embargo, considera que siempre está el reto educar sobre las ventajas del e-commerce, una de ellas es que el tiempo que tardaban en ir a surtir sus productos por otros medios, lo pueden usar tomando cursos, trabajando, con su familia o descansando; además de darse a conocer, ya que en México existen alrededor de 100,000 salones y más de 500,000 profesionales de belleza.

En 2021 la emprendedora buscará consolidar el negocio, ampliar su catálogo y añadir marcas más económicas, crecer el equipo e inclusive pensar en su internacionalización.

Y es que, considera, tiene la ventaja de que la mayoría de las marcas con las que tienen un convenio tienen su base en México para las operaciones de la región, con ello, la puerta está abierta y le permitiría replicar el negocio.

“El primer país a donde nos iríamos muy probablemente sería Colombia, es una cultura muy similar a México… es de los países de Latinoamérica que menos usan cosméticos, pero cuidan mucho la piel y el cabello, lo que es perfecto para el sector que estamos dirigidos”.