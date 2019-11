Citibanamex premia trabajo en el que se apoyó Arturo Herrera en reuniones del FMI y BM

El trabajo de investigación galardonado con el primer lugar en el Premio Citibanamex de Economía 2018 del banco sirvió de base para la participación del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en la reunión anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

El trabajo, titulado ‘Desenredando las cadenas globales de valor: el caso de México’ , fue elaborado por Alonso de Gortari Briseño, asistente de profesor en Dartmouth College en Estados Unidos y posdoctorante en Princeton, ganador en la categoría de investigación.

Lee también Así fue la primera ‘despedida’ de Ernesto Torres Cantú como CEO de Citibanamex

“Iba yo a señalar que seguramente serán de gran utilidad pero ya después me quedé pensando que ya son de mucha utilidad, para mí me fueron de gran utilidad. Hace alrededor de un mes estaba yo participando en u foro de cadenas globales de valor en las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y recordé que en parte de las notas con que me prepararon estaban los resultados de tu trabajo, del trabajo preparado por Alonso, y este resultado tan importante que muestra que no tiene que ver nada más con la tecnología sino cómo por las nacionalidades de las cadenas de valor van operando de manera distinta”, resaltó Herrera.

A mediados de octubre se celebraron las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en las que el secretario de Hacienda sostuvo reuniones bilaterales con representantes de los gobiernos de Alemania, Arabia Saudita, España, Francia y Estados Unidos; igualmente dialogó con sus homólogos de Estados Unidos y Centroamérica sobre proyectos prioritarios en la región y participó en grupos de trabajo con el G20, la Alianza del Pacífico y la Coalición de Ministros de Finanzas por el Cambio Climático.

Herrera mencionó que dos exalumnos suyos se encontraban como jurados de la premia ion mientras que una de las asesoras de los trabajos igualmente fue su discípula en la maestría en El Colegio de México.

“Sus trabajos no sólo serán de gran utilidad, a mí en lo personal ya me fueron de gran utilidad”, resaltó.

En la premiación también fue reconocido el estudio de Alejandra Lelo de Larrea Ibarra titulado ‘Comparación de pronósticos de la estructura temporal de tasas de interés para distintas especificaciones de un modelo afín para el caso de México’.

Durante la ceremonia, el CEO de Citi para América Latina y ex-CEO de Citibanamex, Ernesto Torres Cantú, resaltó que la premiación se celebra desde 1951 y que busca impulsar la difusión del conocimiento y la investigación económica en el país.

“El premio ha sido un punto de encuentro en el que convergen la identificación de problemáticas, diagnósticos y propuestas en materia económica; de gente de todo el país, e incluso más allá de nuestras fronteras, de distintas universidades y escuelas de pensamiento y de un amplio rango de posturas y visiones”, aseguró.

Los autores de los trabajos premiados recibirán 500,000 y 400,000 pesos para primero y segundo lugar en el caso de investigaciones mientras que a las tesis de licenciatura de otorgarán 200 y 150,000 pesos respectivamente; en ambas categorías se distinguirán además menciones honoríficas.

A la premiación acudieron también el presidente del Consejo de Administración de Citibanamex, Enrique Castillo Sánchez Mejorada, así como representantes de la Secretaría de Economía y del Banco de México.