Ciudades inteligentes y datos en tiempo real, la visión futurista de VANTIQ

Según datos de IDC, para el 2025, los datos en tiempo real comprenderán el 30% de todos los datos capturados y generados en todo el mundo. Ya se trate de sensores de Internet de las Cosas (IoT), dispositivos y gadgets, 5G o una gran cantidad de otras fuentes, esta información en tiempo real serán la base del negocio digital.

Y si bien el cambio al tiempo real está mejorando la forma en que opera el mundo, lo que permite a las organizaciones mejorar la toma de decisiones, aumentar la satisfacción del cliente y acelerar la velocidad del negocio, presenta un desafío: cómo capitalizar de manera efectiva estos datos y detectar, analizar y actuar, en tiempo real?. Es por eso que existen compañías que se dedican a esto, como VANTIQ, una plataforma de desarrollo de aplicaciones basada en un modelo moderno, distribuido e impulsado por eventos que detecta, analiza y toma medidas inmediatas sobre los eventos que están ocurriendo dentro y alrededor de su negocio.

Marty Sprinzen es CEO de VANTIQ, un visionario emprendedor de software, el cual ha creado varias empresas en el pasado adquiridas por Oracle, Computer Associates entre otros, con más de 30 años de experiencia creando productos en empresas de tecnología.

En entrevista con Forbes México, Sprinzen compartió su visión y propuesta de cómo la compañía que encabeza, se desenvuelve ya como un jugador en el mercado de desarrollo de software en rápida evolución con el objetivo de tener una influencia positiva en los cambios dramáticos que están a punto de ocurrir con todas las nuevas tecnologías que se están introduciendo.

Forbes: ¿Qué es VANTIQ y cómo funciona esta plataforma?

Marty: VANTIQ es una plataforma en la que desarrollamos aplicaciones de software muy avanzadas que monitorean cualquier cosa en el espacio y tiempo real.

Como consecuencia tenemos muchas aplicaciones para ciudades inteligentes que monitorean edificios inteligentes para seguridad, así como para aeropuertos que utilizan cámaras de seguridad y donde se deben asegurar que alguien no está haciendo lo que no debería. También aplicaciones para sistemas de suministro de agua para asegurarnos que la calidad del agua es buena y haya una disponibilidad de la reserva. Así que tenemos probablemente, el segmento más grande de estos tipos de aplicaciones que se vende en las ciudades inteligentes, y porque monitoreamos cosas en espacio y tiempo.

Actualmente tenemos la tecnología más avanzada para monitorear espacios relacionados con el covid-19, como personas que utilizan mascarillas en un lugar, o personas que están en un espacio social que es utilizado por otros y debe estar limpio, así que utilizamos tecnologías de cámaras, otros tipos de sensores para personas que tienen fiebre o por si están tosiendo y podemos aconsejar al personal de operaciones de los locales en caso de un problema.

El ambiente de covid-19 está en desarrollo y la mitad de nuestra se convierte en ventas potenciales, porque está creciendo muy rápido. En el nivel más alto desarrollamos aplicaciones y softwares que a través de sensores, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, la nube o Edge Computing, podemos monitorear lo que pasa en espacios físicos y en tiempo real para tomar acciones de una forma generalizada.

F: ¿En qué industrias y mercados funciona la tecnología de Vantiq?

M: Somos muy horizontales y nuestra plataforma está presente en varias industrias, pero específicamente nos adaptamos mejor en sectores que monitorean el ambiente, es donde hace más sentido. Por ejemplo, petróleo y gas por si hay una fuga de gas y se quiere enviar a robots a arreglarla o drones para analizarla. Trabajamos con tecnologías modernas, podemos tener la retroalimentación de drones para que las personas la puedan visualizar.

Los edificios inteligentes, supongo que es un segmento vertical, es una un área muy grande. Y otras industrias donde principalmente planeamos estar, serán industrias que construyan aplicaciones para ciudades inteligentes. Los tipos de aplicaciones ahí serán sobre distribución de agua, petróleo y gas, edificios inteligentes para flujos de personas, y como mencione antes, aeropuertos inteligentes, para monitorear en las ciudades inteligentes la gente que va hacia el aeropuerto y para ver el comportamiento que pueda ser un indicador de enfermedad, más que solo fiebre, alguien que se desmaya o tose. Muchos tipos de conductas pueden indicar un problema y se rastrea a esa gente, así que los aeropuertos son un área donde tenemos algunas aplicaciones.

Es un ambiente vertical de aplicaciones, trabajamos en muchas industrias, pero éstas son las más comunes junto con manufactura, porque en las plantas de manufactura ahora se deben asegurar que la gente esté distanciada, que tengan el equipo adecuado, que las personas utilicen mascarillas, es un tema de covid.

Otra área en la que estamos buscando trabajar son algunos de los sistemas de metro más innovadores, y no puedo mencionar nombres ahora, pero el tipo de aplicaciones que adaptaremos en subterráneos son las que funcionen en tiempo real para que monitoreen la cantidad de personas que estén en el subterráneo para que mantengan su distancia y que quizás utilicen mascarillas, y eso puede hacerse con varios tipos de tecnologías de video en combinación con IA.

F: ¿En México, cuál es la principal industria para utilizar estas aplicaciones?

M: Lo que es muy importante es que finalmente hemos vendido tecnología para mejorar la vida de cualquier persona, y esa es la idea principal, no estamos relacionados con un solo tipo de compañías. Por ejemplo, si tú vas a un centro comercial grande en la Ciudad de México con tu familia y se pierde tu hijo, y si el centro comercial tiene este sistema desarrollado por Vantiq, puedes ir con alguna persona de seguridad y mostrarle una foto del niño para que automáticamente todas las cámaras del lugar harán un reconocimiento del rostro para buscar a tu hijo y si de pronto una lo detecta, te dicen dónde está y comienzan a hacer el rastreo en tiempo real para que te sientas aliviado en cuestión de minutos. Por ello, ayudamos en la vida de todos, no solo a un tipo de industria, podemos hacer cosas maravillosas en todos los sectores.

Podemos hacer cosas increíbles en manufactura como ayudar en mantenimiento, automatizar el monitoreo de la línea de producción y como dice Marty, para la operación del sistema subterráneo estamos probando en un par de sistemas del metro de la Ciudad de México y otros en Colombia, es decir, en cualquier empresa que tenga una situación, Vantiq puede ayudar.

La pregunta que siempre hacemos es: ¿cuál es tu preocupación, que es lo que te quita el sueño en las noches? Por ejemplo, para los ejecutivos puede ser la línea de producción que nunca debe detenerse, para otros es ganar más clientes, la operación de sus sistemas, monitoreo, el sistema de entregas por ejemplo de Amazon. Por ejemplo, si tú pides algo en la plataforma, ¿no sería bueno que supieras dónde está tu paquete y cuándo llegará a tu casa como el sistema de Uber? Nosotros podemos hacer eso y con ello podemos cambiar el mundo, la forma en la que cualquiera puede vivir su vida y esa es la idea principal.

Hemos visto un gran incremento en aplicaciones para covid-19, por lo que diría que con la mitad de nuestra cartera de clientes que es grande, tenemos 40 potenciales aplicaciones de covid que introducimos por el regreso al trabajo acelerado que básicamente utilizan la tecnología de Vantiq para monitorear a la gente en el espacio de trabajo, si utilizan mascarillas, si tienen distancia social, si hay mucha gente en una habitación, y hacemos que los negocios instalen esto muy rápido.

Por ejemplo, obtener cámaras y que funcionen en literalmente semanas. Vemos el crecimiento en cualquier tipo de compañía que son verticales y que están en oficinas, lo hemos visto en estos meses.

F: En términos de productividad, ¿cuáles son los beneficios que las compañías de datos pueden obtener con las soluciones de Vantiq?

M: Probablemente el beneficio número uno es la velocidad en el desarrollo de las aplicaciones. Las aplicaciones típicas en Vantiq pueden desarrollarse por alguien de nuestra gente literalmente en una semana. Puedes crear un estilo de app como la de Uber en Vantiq, en básicamente un día. Como encontrar al conductor, rastrearlo, asegurarte de que sea el auto correcto, rastrearlo en el espacio, recoger al pasajero, etc.

Somos una industria de código bajo para monitorear el ambiente físico, utilizando sensores IoT, IA, o Cloud o Edge Computing, así que somos código bajo para construir sofisticadas aplicaciones, y consideramos que somos únicos en el mercado. Nuestra principal ventaja es tener estas aplicaciones construidas en tiempo récord.

F¿Cómo es trabajar desarrollando soluciones o aplicaciones que ooperan en tiempo real?

M: Los desarrolladores o creadores de aplicaciones trabajan sobre todo visualmente, así que mucho de lo que hacen al crear una aplicación es visual, y las partes que no son visuales son programáticas, es un lenguaje muy simple, es como un guion de trabajo que utiliza algo de analítica. Y podemos conectar muchas cosas, por ejemplo, conectamos los sensores IoT, los servicios de IA, si tenemos imágenes podemos analizarlas, si alguien corre en un aeropuerto, podemos conectar los sensores, la IA y en la lógica del negocio lo analizamos y lo más importante es que conectamos a la gente.

El aeropuerto de Beijing, construyeron una aplicación utilizándonos que tiene muchos implementos como sensores de video y acústicos, de disparos, análisis de computadores en su nube privada, y cuando el análisis termina se notifica al oficial de seguridad, así que hay muchos usos de tecnología.

Y luego actúan automatizando algo, como cerrar una puerta de embarque o notificando al personal de seguridad con imágenes. Este es el tipo de aplicaciones que conectamos para hacer que funcionen juntas en cuestión de semanas, son muy sofisticadas.

Una de las ventajas de las aplicaciones de covid-19 es la velocidad de desarrollo, es decir, que las puedes obtener muy rápido porque todos sabemos que no hay tiempo, las cosas tienen que hacerse lo antes posible.

F: ¿Cómo la arquitectura de las ciudades inteligentes puede funcionar en el mundo real?

M: Por ejemplo, Ford Motor Company está construyendo un sistema de gestión tráfico utilizando nuestra tecnología de monitoreo. Un ejemplo que nos dieron es el saneamiento, puedes estar atorado en un callejón o tal vez no necesites recoger una pieza de equipo que apenas se tiró al bote de basura, y pueden hacer su operación más eficiente, así que esa es una aplicación de ciudad inteligente.

SoftBank está construyendo la aplicación de edificios inteligentes. Primero lo están haciendo para ellos porque están moviendo su sede en Tokio de una locación a otra, pero planean venderla a diferentes edificios para que monitoree equipo principalmente, pero también para monitorear el movimiento de la gente y temas de seguridad como una inundación o incendio, y que en automático se avise a la gente que se aparten del peligro a través de sus teléfonos inteligentes.

Otra muestra de aplicación de ciudades inteligentes está generada con un socio en Bélgica, para monitorear cuando ocurra una inundación, y cuando sucede se le dice a la gente que entre en la aplicación por si necesita ayuda, o si desea ir a un lugar seguro y si dice que sí se le da apoyo inmediatamente, esto en múltiples idiomas para que el personal se pueda comunicar. Esta es una aplicación para Bélgica, pero puede utilizarse en otras ciudades donde ocurren inundaciones, como Venecia.

Otra aplicación para ciudades inteligentes es la gestión de gas líquido para evitar fugas, esta hecha por Total, una compañía grande de petróleo y gas en Francia, y lo que han construido es que si hay una fuga de gas tienen la habilidad de enviar drones o robots para arreglarla, así como avisarles a las personas que se aparten del camino para que se pueda abordar rápidamente.

Hay otro ejemplo importante por la magnitud, tenemos un socio llamado INESA en Shangai y lo que ellos están desarrollando es una aplicación para elevadores inteligentes, para monitorear problemas en elevadores por si se descomponen, para protección para que las puertas abran y cierren correctamente y para seguridad colocando cámaras en los elevadores por si alguien está en el piso a media noche y tiene comportamientos extraños. Tuvimos una persona que estaba subiendo una motocicleta a la oficina por el elevador y es algo que no se espera que pase.

Ahora están monitoreando 7 mil elevadores en Shangai y el crecimiento será a más 250 mil elevadores comerciales.

F¿De lado de los clientes, cuáles son los retos que tiene Vantiq al trabajar con otras compañías?

M: Podría decir que hay dos retos, probablemente el más sencillo es la logística, cuando monitoreamos las cosas en espacio y tiempo real como en oficinas, es muy fácil para nosotros generar la tecnología, pero tienen que instalar sensores, no es un reto mayor, pero se debe considerar.

Otro reto importante es el cambio de mentalidad para los desarrolladores que tienen que pensar en arquitectura dirigida por eventos. Por ello, lo que hace Vantiq es que analizamos sensores IoT en otros dispositivos, en humanos o teléfonos inteligentes y vemos todos los eventos que ocurren y los analizamos y se mandan para un análisis más extenso.

Un poco del cambio para los desarrolladores es que tenemos que capacitarlos para ese proceso, por ejemplo, si sucede una cosa se debe hacer tal proceso, analizarlo, etc. Esto pasa porque creamos estos sistemas en tiempo real en cualquier lugar que están basados en eventos y datos.

La otra cosa que tenemos que hacer en términos de conducir estos eventos por sistemas, es que muchos datos se generan como en el sistema de los elevadores que mencioné, así que no puedes poner todo en una base de datos, toma mucho tiempo, pero se tienen que analizar los eventos que ocurren en tiempo real y nosotros somos capaces de eso, por eso es un sistema escalable. Parte de las razones de ser escalable es que no puedes poner todo en la base de datos, solo resumirlos. Por ejemplo, si la temperatura empieza a subir no necesitas el hecho de que sube de 15 a 25 grados por los últimos tres días, solo necesitas almacenar el cambio.

Para resumir, el mayor cambio con el que lidiamos es construir estos sistemas y esta base de datos que lleva a los desarrolladores a una forma diferente de pensar.

F: ¿Cómo se monetiza Vantiq?

M: Tenemos un soporte fuerte, la compañía obtiene el capital de muchos socios. Sólo en Japón tenemos dos grandes socios como SoftBank que invirtió 10 millones de dólares en la compañía y más millones para crear con nosotros. Tenemos otra compañía que es OGIS que invirtió 5 millones de dólares, y tenemos más compañías como esas en todo el mundo.

Muchos de nuestros socios han invertido en la compañía. Como el costo de peaje en particular para movernos en diferentes áreas, construir la infraestructura, el costo de celulares, el uso, es muy competitivo y es difícil hacer dinero en esas áreas, así que el costo para movernos en otras áreas IoT, IA y hablamos de muchos costos, así que es a partir de dónde vienen las inversiones. También algunos empleados han invertido en la compañía.

Tenemos otra ronda este año o el que sigue y tenemos suerte de tener acceso a este capital, una de las razones de esto es que muchas empresas están sufriendo ahora, incluidas las de software, y nosotros estamos creciendo significativamente porque podemos abordar los problemas del covid, y no estamos sufriendo los desafíos porque estamos creciendo muy rápido. Un crecimiento acelerado para una compañía de software, más del doble en ingresos cada año.

F: ¿Cuál es tu opinión del uso de estas herramientas en México?

M: México está muy avanzado y vemos mucho interés en utilizar estas herramientas ahora. Muchas áreas están creciendo en el país, en Latinoamérica y en todo Asia, porque el mundo está cambiando significativamente y nuevos problemas están surgiendo, la pandemia es uno de ellos, así como el cambio climático que resulta en inundaciones, etc. Nosotros fundamos la compañía con el concepto de ayudar en la forma en que opera el mundo salvando vidas.

Y esto viene al tema porque la pandemia es el problema más obvio ahora, pero no es el único, así que tenemos que monitorear nuestro ambiente cada vez más para salvar vidas, y vemos a Latinoamérica y a México en particular como un mercado de crecimiento para nosotros.

Nuestra meta es ayudar, el mundo y el ambiente no van a mejorar, pero podemos utilizar la tecnología para salvar vidas. Cinco años atrás vimos que las cosas se habían puesto difíciles y se pondrán más y no solo es construir sistemas, sino monitorear el mundo físico para que funcione mejor y para que los humanos estén más seguros.