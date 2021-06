Al hablar sobre las personas que votaron por Gabriel Quadri para ser diputado federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a criticar a la clase media al decir que este sector social sí debe buscar superarse, pero no aspirara a ser “fifí”.

“Por eso estamos hablando de una clase media solidaria, fraterna, no ladina y, repito, no aspiracionista. Claro que hay superarnos, pero no volvernos egoístas ni aspirar a ser fifí. Toda esa vida vacía, de lujo barato, de apostar todo lo material, a triunfar a toda osta sin escrúpulos morales”, expresó en su conferencia diaria en Palacio Nacional.

El mandatario exhibió un tuit de hace años de Quadri, quien tendrá un lugar en la Cámara de Diputados: “Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente”.

Ante ello, el titular del Ejecutivo lamentó que el excandidato presidencial tenga un alto nivel educativo y tenga esa mentalidad.

“Los que votaron mayoritariamente en Coyoacán por el señor Quadri, ¿saben cómo piensa el señor Quadri? Pues no, algunos sí, porque como el señor Quadri debe ser doctor, académico de altos vuelos, profesan cierto respeto por los grados académicos, que son ya como grados monárquicos”, criticó.

López Obrador advirtió que hay más personas que consideran que tener un posgrado es como tener títulos de nobleza, saben quién es Gabriel Quadri, opinan igual que él y son egoístas.

Gabriel Quadri es el virtual ganador de la diputación federal distrito 23 de la Ciudad de México por la coalición Va por México (PRI-PAN-PRD), en detrimento del morenista Pablo Gómez, quien se quedó sin curul en San Lázaro.

