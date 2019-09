Claroscuros en el mercado de las criptomonedas

Después del anuncio de Libra y Calibra, moneda y wallet digital pertenecientes a la familia de productos de Facebook, y de su inmediata popularidad y altas expectativas, no sólo los mercados, sino las autoridades financieras de prácticamente todo el mundo se inquietaron. Por ello, la plataforma digital ha decidido retrasar el lanzamiento de su divisa hasta que los reguladores estén satisfechos.

No obstante, el mercado cripto parece mirar con indiferencia los retrasos de Libra y prefiere concentrarse en su propia dinámica.

Así, el Bitcoin (BTC) no ha parado de subir desde principios de enero, pasando de los 3,700 dólares hasta poco más de 10,000 dólares por unidad, lo que implica una revaloración de poco más del 60%. La cuestión en este momento es si la popular criptomoneda puede rebasar los 13 mil dólares o caerá por debajo de los 9 mil dólares. Recordemos que fue en diciembre de 2017 cuando BTC alcanzó niveles de 20 mil dólares por unidad, su precio más alto hasta la fecha.

Por mucho que las predicciones de John McAfee sienten de maravilla en la comunidad cripto, el precio del bitcoin está a años luz del millón de dólares pronosticado para 2020 por el padre del antivirus shareware. Queda apenas trimestre y medio para que 2019 diga adiós, y la gráfica del BTC ni siquiera indica que su cotización vaya a acercarse a vaticinios mucho más modestos, como los 100 mil dólares que anunciaba el analista Anthony Pompliano.

Los que no la están pasando bien son Ripple (XRP) y Ethereum (ETH), quizá dos de las criptos más grandes después de bitcoin. Así, la primera mitad del año, la euforia parece detenerse y dejar un criptomercado más bien helado, incluso con tintes a la baja en las principales altcoins. Para mediados de agosto, ya no queda casi nada de las buenas sensaciones que dejó la primavera, puesto que Ripple se encuentra por debajo de los 0.27 dólares. Todo indica que XRP caerá hasta el límite de los 19 centavos de dólar, si los alcistas no defienden la cotización actual.

Incluso ETH, la segunda criptomeda más importante por capitalización de mercado, ha frenado su buena racha alcista, topándose con un techo de cristal. En algún momento, Ethereum acarició los 360 dólares justo antes de comenzar a caer, y ahora no consigue superar de nuevo los 200 dólares por unidad.

No obstante, algunas altcoins, desconocidas para la mayoría, han mostrado un crecimiento interesante y prometedor, tal como LITEX, que en enero de 2019 rondaba los 0.002 dólares y sólo seis meses después, sus tenedores ven con alegría cómo lucha por mantenerse por encima de los 0.40 dólares.

Algo más modesto es el rally de YOU, que ha pasado de los 0.004 dólares que valía en enero de 2019 a los 0.10 dólares. Aunque, en términos de revalorización, YOU Chain ha ofrecido mucha más rentabilidad el último año. Con un astronómico aumento superior al 1000%, supera holgadamente el incremento de LITEX.

También está siendo un buen verano para el token del ecosistema QDAO, que ha pasado de 1 a 55 USD en apenas dos meses y medio, y ni siquiera se encuentra en el top 100 de CoinGecko. Lo mismo ocurre con la red Conceal, un sistema de banking descentralizado basado en blockchain con un token que valía unos siete centavos de dólar a mediados de julio de 2019. En cuestión de un mes, su cotización se encuentra por encima de los 0.30 dólares (con un pico de 0.80 dólares a finales de julio)

Así, el mercado de las criptodivisas se muestra diverso y cambiante, puesto que más allá de las monedas populares como Bitcoin, Ethereum y Ripple, existen oportunidades en monedas relativamente nuevas que, al parecer, crecen de una manera agigantada y constante.

Contacto:

Correo: [email protected]

Twitter: @sincreatividad

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.