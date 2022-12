Claudio X. González Laporte recriminó a AMLO dejar al país en la polarización

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el 8 de diciembre, en el marco de la reunión del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el empresario Claudio X. González Laporte, presidente de Kimberly-Clark, le recriminó por polarizar al país desde sus conferencias matutinas y abonar a la descalificación constante de sus opositores.

En este encuentro, expuso el jefe del Ejecutivo federal, los empresarios más importantes del país, le exponen, con toda franqueza, sus preocupaciones ante la conducción del país en diferentes frentes como el económico y el social.

En dicho cónclave, González Laporte alertó que López Obrador dejaría a un país dividido por lo que antes de concluir su administración debería abonar a la unidad nacional.

“Me preguntó que por qué la polarización. Me confesó algo que no sabía, que veía las mañaneras, es decir nos está viendo ahora, como muchos otros que ven las mañaneras, yo no sé cómo es que están pidiendo que ya no haya mañaneras, pero en fin, que por qué la polarización.

“Que si no pensaba, y esto, no hay buenos términos, de forma respetuosa que iba quedar el país dividido. Que iba yo a dejar el país dividido, que si no era mejor la unidad nacional. Y le dije que no era polarización, que era politización, para empezar, porque cuantitativamente la mayoría de la gente estaba a favor de la transformación”, sostuvo.

El tabasqueño dijo que además manifestó al empresario que los que se oponen a su proyecto político sólo son una minoría y que no están incidiendo en el ánimo de la población ya que mantiene un reconocimiento por arriba del 70%.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

“Me apoya mucha gente, les agradezco, que me tengan mucha confianza, esos que no se han decepcionado. Hay uno o dos que dicen ya me decepcioné, pero una golondrina no hace verano, pero así como se han decepcionado, así han llegado muchísimos que no votaron por nosotros y vamos a seguir haciendo labor de convencimiento”, dijo.

Refirió que los señalamientos contra González Laporte y su hijo Claudio X. González Guajardo, son porque en el pasado han apoyado a los intereses económicos y la clase política corrupta que están trabajando porque regrese la época de privilegios.

“Entonces le dije al señor Claudio que entendiera que no era un asunto personal, que yo tenía una tarea, una misión y que la quería yo cumplir, y que es algo también que no esté llevando a cabo solo, tengo un equipo y son también millones de mexicanos que estamos trabajando juntos”, reveló.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado