Clientes hacen movimientos en sus cuentas bancarias por temor al embargo de su dinero

Gran expectativa ha generado la propuesta de reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito para que el gobierno federal disponga del dinero depositado en cuentas bancarias que al cabo de 6 años no hayan realizado ningún movimiento y destinarlo a tareas de seguridad pública. Los clientes de los bancos han empezado a acudir a sus sucursales para realizar movimientos en sus cuentas ante el temor de que sus recursos prescriban en favor de las autoridades.

Forbes México comprobó que los cuentahabientes, la mayoría adultos mayores, acuden a las sucursales bancarias para preguntar a los empleados sobre la reforma que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y que se encuentra en análisis en comisiones del Senado. Los clientes desconocen que hoy la ley mencionada ya establece que los recursos depositados en cuentas que al cabo de 6 años no registren movimientos prescribirán en favor de la beneficencia pública, no obstante, la reforma propone que estos recursos se destinen a seguridad pública.

Empleados de una sucursal BBVA ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México indicaron que la semana pasada hubo visitas frecuentes que asistían preguntando qué tenían qué hacer porque vieron en medios de comunicación y redes sociales sobre la reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito. Muchas de las personas no sabían que ya estaba establecida en la ley la prescripción del dinero contenido en cuentas abandonadas.

“Vinieron muchas personas preguntando si era cierto que el gobierno nos iba a quitar el dinero de las cuentas que no utilizáramos. Muchos clientes venían preocupados, pensando en que su dinero ya no iba a estar en su cuenta”, contó una empleada de la sucursal bancaria. Incluso algunos clientes llegaron a retirar todo el dinero contenido en su cuenta por el temor a que les fuera embargado.

La ley hoy ya establece que los recursos abandonados por 6 años en una cuenta bancaria prescribirán en favor de la beneficencia pública. La propuesta de reforma, hecha por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, agrega que “los recursos, así como los intereses y rendimientos acumulados, generados por todos los depósitos e inversiones en la cuenta global con excepción de aquellos previamente destinados a la beneficencia pública, prescribirán en favor de la Seguridad Pública y se deberán destinar para las políticas y acciones de combate a la delincuencia en los porcentajes que para tal efecto se establezcan”.

Actualmente los bancos deben depositar en sus cuentas centrales o cuentas globales “las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros”. La ley no contempla como movimiento los cobres de comisiones que realizan las instituciones de crédito. Si después de 3 años en la cuenta central o global del banco los recursos no son reclamados, pasan a la beneficencia pública

Según la justificación que en su momento hizo el diputado Mier sobre la propuesta de reforma, se trata de una estrategia para que el Estado pueda hacer uso de los recursos económicos de la delincuencia organizada para combatirla. Las tres fuentes principales de estos recursos son: recursos obtenidos por extinción de dominio, recursos decomisados y recursos abandonados en las instituciones de crédito.

“Los tres puntos de la Estrategia buscan una doble finalidad, por un lado, el debilitamiento de los grandes grupos criminales desde su vertiente financiera y por el otro, el fortalecimiento del estado de fuerza de las instituciones de seguridad pública con énfasis en lo municipal, a partir del aprovechamiento de diversas fuentes de ingreso”, indica la exposición de motivos de la propuesta de reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, que ahora está en el Senado.

Después de que la reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados, la Asociación de Bancos de México manifestó públicamente su disposición e interés en colaborar con el Congreso de la Unión en torno a la reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Al respecto, la ABM dijo que “está lista para aportar información y presentar argumentos a los legisladores, tanto de orden técnico como jurídico, con el propósito de que cuenten con la información suficiente que le permita al Senado enriquecer la propuesta de reforma”.

La ABM recomendó a los clientes que, en caso de tener cuentas con poca actividad, concentrar sus recursos en una cuenta de uso frecuente y proceder a cancelar las otras; así como también acercarse a su banco para actualizar sus datos de contacto, expedientes, y beneficiarios. En los casos de que los recursos hayan sido enviados a la cuenta global, es necesario acudir a la sucursal para solicitar su recuperación.

Cabe mencionar que una cuenta se considera inactiva cuando en el transcurso de tres años no ha tenido movimiento por depósitos o retiros -el cobro de comisiones que haga el banco no se considera un movimiento financiero-. Al cabo de este tiempo, el monto depositado se va a la cuenta global, la cual incluso, genera intereses mensuales y no cobra comisiones.

Si transcurren otros tres años más de que fueron depositados los recursos en la cuenta global y no han sido reclamados, ni han tenido movimiento alguno, son entregados a la Beneficencia Pública y eso significa que ya no se pueden recuperar. Este es uno de los puntos que interesa a la ABM.

El presidente del organismo, Daniel Becker declaró recientemente que promueven ante el Senado de la República que “aunque pasen seis años y si el cliente después de seis años autentica que los recursos son lícitos, aunque hayan pasado 6 años y ya se hayan entregado a quien sea, que el gobierno tenga la obligación de regresar esos recursos, eso es lo que le estamos proponiendo”.

Adelantó también que las instituciones bancarias preparan una campaña nacional para promover entre los cuentahabientes el hábito de realizar movimientos en sus cuentas por lo menos una vez al año, para evitar que se vayan a las cuentas globales y eviten correr el riesgo de que sus recursos prescriban.

“Muchos mexicanos ahorran con mucho esfuerzo y por razones multifactoriales las cuentas pueden quedar sin actividad y vamos a hacer una campaña muy importante dentro de la ABM de cara a poder comunicar a los usuarios que le den por lo menos una vez al año un uso a sus cuentas, cuando estemos hablando de recursos legítimos, de gente que se ha ganado su dinero a pulso, que no lo pierda”, dijo.

