Club Santos, el epicentro de Covid-19 en Liga MX: 15 contagiados y portero organiza fiesta

Luego de que el equipo mexicano Santos Laguna comenzara con los protocolos de estudios médicos para COVID-19, ocho de ellos dieron positivo, aunque son asintomáticos.

Con el objetivo de seguir las recomendaciones de salud ante la pandemia, la Liga MX dejó en claro que darán seguimiento a los jugadores laguneros.

Santos Laguna informó ayer que en la tercera entrega de resultados de las pruebas de COVID-19 a los jugadores, destacaron tres casos positivos más.

“De esta manera, de un total de 39 pruebas realizadas, 15 tuvieron resultados positivos”, explicó la Liga MX.

A través de un comunicado, la Liga MX dio a conocer que luego de los exámenes médicos a los que fueron sometidos los jugadores laguneros entre el lunes y miércoles, se confirmó el resultado.

“Ocho jugadores obtuvieron resultados positivos de COVID-19, sin embargo, son asintomáticos. Dichos jugadores serán observados constantemente manteniendo los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal”, indica.

Hace unos días se difundió que su portero Jonathan Orozco organizó una fiesta en su casa.

El guardameta, portador asintomárico del coronavirus, aceptó esa situación.

“Quiero aclarar que ninguno de mis compañeros que dio positivo estuvo en mi casa en ningún momento de lo que va de la cuarentena. No tiene que ver una cosa con la otra, también es mentira que hubo una fiesta, hubo una reunión y la gente sabe que me gusta cantar, invité a dos personas que vinieron pero yo no salí de mi casa para nada, no sé de qué manera llegó el virus a la casa y no quiero echarle la culpa a alguien, soy culpable de abrir las puertas de mi casa en una reunión con tres personas”, indicó Orozco.

Un nuevo caso en Chivas

Un elemento del primer equipo de las Chivas de Guadalajara dio positivo por COVID-19, pero no presentó síntomas, informó el viernes el club más popular del fútbol mexicano.

El resultado se dio a conocer horas después de que el torneo Clausura local fue cancelado debido a que no existen las condiciones óptimas para celebrarlo por la pandemia del coronavirus.

“Nos entregaron los resultados de las pruebas de detección de SARS-CoV-2, arrojando una prueba positiva, que ha sido asintomática. Por respeto a la privacidad del jugador afectado, su nombre lo mantendremos en estricta confidencialidad, a menos que sea él quien públicamente quiera compartir su experiencia”, informó el club en un comunicado.

“El jugador en cuestión ya fue informado vía telefónica y también activamos de manera inmediata el protocolo que las autoridades han diseñado para salvaguardar la salud, tanto de él, como de su círculo cercano. Acompañaremos de prinicipio a fin el proceso de recuperación que vivirá nuestro jugador, brindando todo el apoyo que sea necesario”, agregó.

Con información de Notimex y Reuters