CNH sugiere a Pemex continuar con fracking en área terrestre

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) recomendó a Petróleos Mexicanos (Pemex) continuar con actividades de fracturamiento hidráulico, técnica conocida como fracking, en una área terrestre con recursos no convencionales (shale) que le asignó el gobierno mexicano.

El año pasado, en la asignación AE-0122-Tampico Misantla, la compañía estatal realizó tres pozos exploratorios: Maxochitl, Kaneni y Pankiwi en formaciones de roca lutita que requieren dicha técnica, polémica por la supuesta contaminación ambiental asociada, y que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado.

“Hay un franco declive en la actividad de producción, sería importante que valorara Pemex la conveniencia de seguir con la actividad de fracturamiento en estos tres pozos”, declaró el comisionado Sergio Pimentel durante la sesión ordinaria número 16 del órgano de gobierno.

La asignación en cuestión mide 787 kilómetros cuadrados. Se ubica a 58 kilómetros de Tuxpan, Veracruz, en la cuenca petrolera de Tampico Misantla.

Aunque no los pozos actualmente no son económicamente rentables e incumplen con la meta de aprovechamiento de gas “porque no se están realizando más actividades”, el comisionado dijo que son pozos exitosos y contienen recursos “muy valiosos” de aceite ligero y superligero, aunque reconoció que será decisión de Pemex no seguir con actividades en yacimientos no convencionales.

La comisionada Alma América Porres Luna dijo que el declive de estos pozos responde a que no se han realizado más fracturamientos, sino que Pemex solo está dejando que fluyan los hidrocarburos.

“Claramente sería rentable construir la infraestructura que los lleve a una franca etapa de extracción y cumplan con el aprovechamiento de gas”, declaró Pimentel.

Como Maxochitl y Kaneni no tienen conexión de infraestructura, Pemex está quemando el gas mientras el crudo va a una batería de separación cercana.En el caso de Pankiwi, al estar más cerca de infraestructura, Pemex pudo conectarlo y utilizar el gas para bombeo neumático.

Ante el rápido declive y no aprovechamiento del gas extraído, Pemex presentó un nuevo plan de exploración convencional —sin fractura hidráulica—para evaluar el potencial del hidrocarburos e incorporación de reservas, además de perforar tres pozos exploratorios: Puscat Tacam y Maxtu con una inversión de al menos 27.8 millones de dólares.

