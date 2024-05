CNTE se replegará para permitir cierre de campaña de Sheinbaum en el Zócalo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la mayor organización disidente de maestros en México, aceptó replegar su plantón en el Zócalo de la Ciudad de México para permitir el cierre de campaña de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum el miércoles, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.

Según el diario, Pedro Hernández, vocero de la coordinadora y líder de la Sección 9, dijo que la agrupación acordó con la Secretaría de Gobernación replegarse hacia los edificios del Gobierno de la Ciudad o hacia los arcos de venta de joyería.

Al referirse a la concentración de la ‘Marea Rosa’, el representante dijo que no hubo acuerdo, “simplemente vinieron y nos arrollaron”.

Más temprano este martes, Pedro Hernández había advertido que se mantendría el plantón, pese a que este miércoles Sheinbaum planea realizar su cierre de campaña en ese sitio.

“No se levanta este plantón, no nos vamos, no se levanta el paro indefinido y exigimos garantías para continuar en este espacio que es un espacio público, no es propiedad de nadie y queremos señalar enfáticamente que el Zócalo es el corazón de la patria, no es propiedad del Gobierno”, señaló en conferencia de prensa.

Los docentes se instalaron desde el 15 de mayo, Día del Maestro, en el Zócalo capitalino, a unos pasos del Palacio Nacional, donde vive y trabaja el presidente Andrés Manuel López Obrador, para denunciar su inconformidad por el alza salarial de 10% anunciada ese día por el mandatario.

Recordaron que desde entonces se han enfrentado a la “Marea Rosa”, como se autodenominó la marcha del 19 de mayo de la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, quien consideró la manifestación como su cierre de campaña en la Ciudad de México.

Para este miércoles, la abanderada de la coalición oficialista de Morena, PT y PVEM, reunirá a las 16:00 horas a sus simpatizantes en el Zócalo, donde arrancó su gira.

“Hoy estamos planteando también que seguimos en pie de lucha, que estamos aquí con nuestras demandas, con nuestras consignas, con nuestras compañeras y nuestros compañeros”, expuso Rodríguez.

Señalaron que han exigido tanto al Gobierno de la Ciudad de México como al federal las garantías para que respeten la manifestación.

‘No hay respuestas satisfactorias’: maestros

Además, afirmaron que el Gobierno federal pidió el espacio para el cierre de campaña de Sheinbaum, pero mantendrán el plantón porque “no hay respuestas satisfactorias” a sus demandas.

“Exigimos que las mesas que se han instalado con el Gobierno den resultados”, apuntó.

El viernes pasado la CNTE llegó a un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) de un aumento salarial del 13% tras cuatro días de bloqueos, incluyendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero mantienen su demanda de un incremento del 100% en los salarios.

Además, la CNTE pide la derogación de la reforma educativa de 2019 y de “un cúmulo de reformas estructurales” que impulsó el expresidente Enrique Peña Nieto.

El plantón ocurre después de una marcha en Paseo de la Reforma a mediados de abril y de la celebración, a finales de ese mes, del VI Congreso Nacional Extraordinario de la CNTE, donde se acordaron las protestas actuales.

