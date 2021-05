Coalición PAN-PRI-PRD no podrá ganarle a Morena el control de San Lázaro: Citibanamex

A semanas de que se realicen las elecciones, Morena sigue encabezando las encuestas para llevarse la mayoría de las curules en la Cámara de Diputados; mientras, la coalición del PAN-PRI-PRD no es competitiva para ganarle.

“A nivel nacional, Morena sigue siendo la oferta política individual más fuerte. Incluso juntos, la coalición PAN-PRI-PRD no parece lo suficientemente competitiva como para superar a Morena y sus aliados en el control mayoritario de la Cámara de Diputados”, señala un análisis de Citibanamex, el cual se guía en el estudio demoscópico de Varela y Asociados.

En la encuesta realizada entre el 29 de abril y el 5 de mayo de 2021, Morena ganó 46% de la intención efectiva de voto para la conformación del recinto legislativo de San Lázaro; el Partido Verde (PVEM), 5%, y el PT 3%. En cuanto a la coalición Va por México -conformado por el PAN, PRI y PRD- recibió 17%, 15% y 5% de intención efectiva, respectivamente.

Mientras, Movimiento Ciudadano tuvo 5% de las preferencias electorales, y ninguno de los tres nuevos partidos (PES, RSP y Fuerza por México) alcanzó 3% para mantener su registro nacional.

En el análisis realizado por la Dirección de Estudios Económicos de Citibanamex, destaca que es posible que algunos simpatizantes priistas, panistas o perredistas vean diferencias irreconciliables entre los integrantes de la coalición, diferencias que los desmotiven a votar por estos partidos.

Menciona que Morena tiene fuerza en todo el país, pero está mejor posicionada en los estados del centro, sur y la península de Yucatán, donde hay menos elecciones para gobernador este año.

“La concurrencia de elecciones intermedias y de gobernador en 15 estados parece aumentar el nivel de competencia local. Esos 15 estados agrupan 92 de los 300 distritos electorales federales del país”, se lee en el informe del banco titulado Coordenadas de la elección intermedia 2021: Nuestra propia encuesta.

También señala que Morena atrae más a personas mayores de 60 años, más a los hombres que a las mujeres y más a las personas con menor nivel de escolaridad que a la población más educada. Además, los desempleados, jubilados y autoempleados tienden a sentirse más atraídos por este partido.

Sobre la coalición formada por PAN-PRI-PRD, Citibanamex comenta que esta coalición no tiene un nicho demográfico tan claro, pues dice que el blanquiazul está mejor posicionado entre los jóvenes, sobre todo si son estudiantes, así como entre las personas con mayor nivel de escolaridad; en tanto, el PRI y el PRD no están bien posicionados en esos segmentos, por lo que sus bases no se sienten movidas a votar por el PAN.

La encuesta de Varela y Asociados indica que 55% de los entrevistados confían en el Ejército; 52%, en le presidente de la República; 40%, en el INE; 37%, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 28% y 27%, en los diputados y senadores, respectivamente.

El estudio demoscópico de Varela y Asociados consistió en 1, 500 entrevistas cara a cara a adultos de 18 años o más y con credencial electoral vigente. Fue levantada en los lugares de residencia de los encuestados en 31 de los 32 estados del país. Las respuestas de los encuestados fueron registradas en tabletas.