Coca-Cola de Disney Star Wars fue prohibida en vuelos comerciales

En una nueva medida de extrema seguridad, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) prohibió que las botellas de Coca-Cola de Star Wars de Disneyland accedan a vuelos comerciales.

Disneyland recientemente dio la bienvenida al público a su parque temático Star Wars: Galaxy’s Edge, donde los huéspedes pueden llevarse a casa algunos recuerdos como un sable de luz de 200 dólares, una mochila “Chewbacca” y botellas de refrescos especiales con formato de detonador térmico, que contienen Coca-Cola, Coca-Cola Light o Sprite.

Las botellas fueron creadas para parecer precisamente detonadores térmicos o droides y desde su aparición han generado controversia.

Un ejecutivo de Disney describió que fueron hechos para parecer “dispositivos explosivos ficticios de Return of the Jedi, mientras que Scott Trowbridge, el Imagineer principal que trabaja en el proyecto del parque temático, mencionó que el empaque parecía“ una especie de detonador térmico”.

Con un precio de venta al público de 5,49 dólares por botella, Disney espera que el precio bajo genere ganancias, pero la nueva política de TSA probablemente dificultará el objetivo.

El organismo ha declarado que las botellas no se permitirán en bolsas documentadas o de mano. Incluso aclara que no tomará en el envase incluso con las tapas retiradas.

“No se permiten réplicas ni explosivos inertes”, explicó la TSA en Twitter.

@AskTSA I know these look dodgy, but can they be packed in suitcase? Thanks pic.twitter.com/4uILLMX3eL

— Ash (@DarkAshNet) August 13, 2019