Lo más importante: A medida que los casos de coronavirus continúan surgiendo en Estados Unidos, el cofundador de Apple, Steve Wozniack, compartió a través de Twitter que él y su esposa Janet fueron revisados en una clínica de medicina deportiva en California luego de viajar a China y que los médicos les informaron que ambos podrían haber sido paciente cero (término utilizado para referirse a uno de los primeros casos en algún brote epidemiológico).

Checking out Janet’s bad cough. Started Jan. 4. We had just returned from China and may have both been patient zero in U.S. (@ West Coast Sports Institute in Santa Clara, CA) https://t.co/MRNHqithEU

