Cofundador de Twitter, Jack Dorsey, lidera compra por 29 mil mdd de pionero de préstamos Afterpay

Reuters.- Square Inc, la firma de pagos del cofundador de Twitter Inc Jack Dorsey, comprará con pago retrasado a Afterpay Ltd por 29,000 millones de dólares, creando un gigante de transacciones que se enfrentará a los bancos y las firmas de tecnología en el negocio de más rápido crecimiento del sector financiero.

La adquisición, el mayor acuerdo de Square hasta la fecha y la compra más grande jamás realizada por una empresa australiana, resalta la popularidad de un modelo de negocio que ha revolucionado el crédito al consumidor al cobrar a los comerciantes una tarifa por ofrecer pequeños préstamos en el punto de venta que los compradores pagan en cuotas sin intereses, sin pasar por las verificaciones de crédito.

El mercado compra ahora, paga después (BNPL por su sigla en inglés) ha tenido un auge en el último año a medida que los consumidores relegados a sus casas lo utilizaron para pedir prestado y gastar en línea durante la pandemia, y Apple Inc y Goldman Sachs fueron los últimos pesos pesados en informar el mes pasado que alistaban una versión del servicio.

La compra de Square podría allanar el camino para más adquisiciones, con Mastercard Inc, Visa Inc, PayPal Holdings Inc y otros mostrando interés, dijo Christopher Brendler, analista de la correduría D.A. Davidson.

“(BNPL) es más una tendencia ahora y (este acuerdo) va a llamar la atención”, dijo.

Las acciones de Square escalaron un 11%, mientras que las de Affirm Holdings Inc se dispararon hasta un 17%.

Los accionistas de Afterpay obtendrán 0.375 acciones clase A de Square por cada acción que posean, lo que implica un precio de 126,21 dólares australianos por papel según el cierre del viernes de Square, dijeron las empresas. Los títulos de Afterpay cerraron a 114.80 dólares australianos, un avance del 19%.

La compra ofrece al día de pago casi 2,500 millones de dólares australianos (1.800 millones de dólares) para cada uno de los fundadores, Anthony Eisen y Nick Molnar. La china Tencent Holdings Ltd, que pagó 300 millones de dólares australianos por el 5% de Afterpay en 2020, se embolsará 1,700 millones de dólares australianos.

El acuerdo, que eclipsa el récord previo de una compra australiana completa, cierra una notable carrera para Afterpay, cuyas acciones valían solo 10 dólares australianos a inicios de 2020.

La compañía con sede en Melbourne ingresó millones de usuarios en Estados Unidos el último año, lo que lo convierte en uno de los mercados de más rápido crecimiento para BNPL y genera un amplio interés en el sector.

